Los Leones de Quilpué visitaron el Congreso Nacional tras conquistar una nueva estrella de la Liga Nacional

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El plantel y cuerpo técnico del club quilpueíno recibieron un reconocimiento en la Cámara de Diputadas y Diputados tras coronarse campeones del Torneo de Apertura 2026.

Integrantes del plantel y cuerpo técnico de Club Deportivo Colegio Los Leones de Quilpué visitaron este martes 23 de junio el Congreso Nacional, en el marco de las actividades de reconocimiento tras la obtención del título del apertura de la Liga Nacional de Básquetbol de Primera División 2026.

El conjunto quilpueíno se coronó campeón del principal torneo cestero del país el pasado 13 de junio, tras imponerse a Español de Osorno en la final nacional. Con ello, alcanzó su tercera estrella en la competencia y su segundo título consecutivo bajo la dirección de Guillermo Frutos, consolidando su posición como uno de los principales protagonistas del básquetbol chileno.

Durante la jornada, la delegación compartió con diversas autoridades en la Cámara de Diputadas y Diputados, instancia en la que recibió un reconocimiento por el reciente logro deportivo. En la actividad estuvo presente la diputada Chiara Barchiesi, junto al diputado Patricio Briones, histórico seleccionado nacional de básquetbol, quien felicitó al club por su desempeño y destacó a la institución como un ejemplo al desarrollo de la disciplina en el país.

El presente deportivo de Los Leones se explica también por su alta regularidad competitiva: en los últimos años, el equipo ha disputado seis finales consecutivas de la Liga Nacional, obteniendo los títulos de 2024, el Torneo de Clausura 2025 y el reciente Torneo de Apertura 2026.

A nivel internacional, la institución ha representado a Chile en la Basketball Champions League Americas, sumando experiencia en competencias de alto nivel continental. Además, en su calidad de vigente campeón nacional, se proyecta su participación en la próxima Liga Sudamericana de Baloncesto, instancia en la que el club volvería a representar al país en el escenario internacional.

Con este nuevo campeonato, Club Deportivo Colegio Los Leones continúa posicionando a Quilpué y a la Región de Valparaíso en la élite del básquetbol nacional e internacional.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.