Luis Mateucci y la tensa revelación sobre su futuro en ¿Volverías con tu ex? 2

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El reality de Mega vive momentos de alta tensión con una revelación de Luis Mateucci sobre su permanencia y un duro enfrentamiento entre Flavia Laos y Austin Palao.

El capítulo de esta noche en “¿Volverías con tu ex? 2” estará marcado por la polémica y la sinceridad. La jornada comenzará con un conflicto derivado de un look, luego de que Flavia y Mateucci se burlaran del outfit de Manu González. Al enterarse, Nicolás Solabarrieta arremetió contra el argentino: “Mateucci es envidioso. En 2024 cuando habíamos salido del reality, cuando nos hicimos muy cercanos, había un auto que a mí me encantaba, el M440, y yo lo venía viendo, pero costaba… estaba caro. Y un día nos juntamos con Luis a entrenar y terminamos y le digo ‘hermano, estoy viendo este auto, me gusta un montón’. Y se lo compró a la semana”.

Por otro lado, la “Cabaña de las Tentaciones” pondrá a prueba a las parejas. Mientras Noelia Marquez y Austin Palao consolidan su romance con románticas confesiones, como la de Noelia: “Llegué hace nada y te convertiste en todo. Gracias por hacerme entender que las miradas hablan más que las palabras. No olvides, el amarillo siempre será mi color favorito y siempre serás la casualidad más bonita e inesperada aquí dentro”, otras relaciones se fracturan. En el caso de Luis Mateucci, al ser consultado sobre si elegiría “amor u olvido” en caso de ser eliminado junto a Flavia, su silencio generó la molestia de su pareja.

Finalmente, la tensión escaló cuando Flavia enfrentó a su ex, Austin Palao, por los motivos de su quiebre. Ante las acusaciones de infidelidad, Palao respondió tajante: “El 80% de esas peleas fueron por excesos y lo sabes”. Ante esto, Flavia exigió respuestas claras: “Te invito a que digas los excesos porque ya me tienes harta, deja de dejar todo al aire porque la gente se imagina de todo, estás dejándolo como lo peor. Yo tengo muchas cosas tuyas también que no las estoy contando”.

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