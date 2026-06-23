Luis Slimming, María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes revelan que fueron bajados como invitados de “El Desestrece”

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En una sincera conversación en el podcast “Mari con Edu”, el comediante repasó su exitosa trayectoria, sus inicios en “El Sentido del Humor”, su vida familiar y la desconocida anécdota de cuando lo bajaron junto a los animadores de un proyecto televisivo.

El comediante Luis Slimming estuvo en el octavo capítulo del podcast “Mari con Edu”, conducido por María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes, donde abordó distintos espacios de su carrera, desde cómo el Festival de Olmué catapultó su éxito hasta su consolidación en el Festival de Viña del Mar. Durante la conversación, el humorista también recordó sus inicios en “El Sentido del Humor”, un programa que, según confesó, “fue el impulso para que yo me atreviera a hacer stand up y dejara de ser guionista”.

Uno de los momentos más llamativos del encuentro se dio al inicio del espacio, cuando los conductores revelaron que estuvieron a punto de participar en “El Desestrece”, el extinto programa de Slimming. Ante la consulta de por qué no se concretó la visita, María Luisa Godoy desclasificó la verdad del episodio: “Nos bajaron después. Karin, la directora, nos llamó para cerrar una fecha. Era fin de semana largo, íbamos a ir el 21 de mayo. Íbamos a hacer el sacrificio. Dijimos: ‘por Luchito y los chiquillos que los queremos tanto, vamos al abordaje’…Y después me llamó la directora para decirme: ‘oye, te tengo que bajar’…parece que no calificamos, no dábamos el ancho”.

Frente a esta revelación, Slimming reaccionó con sorpresa y humor: “Ni siquiera sé cuál habrá sido la razón, porque ahora que recuerdo ese capítulo del 21 de mayo, fue la Marlén con Willy, que eran del mismo canal”. Asimismo, aprovechó la instancia para agradecer el constante apoyo de Eduardo Fuentes en sus inicios: “Siempre Eduardo fue muy generoso en todos sus espacios que él tenía, nos metía ahí en la radio, en la tele. Cuando te fuiste de La Red al 13 nos llevaste. Muchas gracias”.

Durante la entrevista, el comediante también repasó los orígenes de “El Sentido del Humor”, proyecto que nació como una idea de Fabricio Copano junto a Marcelo Valverde. “Copano se va a Estados Unidos y me llaman a mí”, recordó sobre su incorporación. Con el tiempo, el espacio se transformó en una empresa formal, un hito que Slimming asimiló cuando su compañero Héctor Romero tomó una drástica decisión: “Yo cuando ya me lo tomé en serio fue cuando Héctor, que es una persona muy fría, renunció a su pega de psicólogo en una empresa donde él trabajaba y hacía selección de personal”. Tras una década de éxito, el humorista reflexionó que “nunca pensé que iba a poder vivir de esto” y concluyó que “no hay que tener miedo a trabajar con amigos”.

En el ámbito personal, Slimming se refirió a su faceta como padrastro de Matilda, de 17 años, con quien mantiene una relación muy cercana pero desafiante debido a la adolescencia. “Está rebelde. Una rebeldía piola, pero sí, pasa por eso de andar apestada”, comentó entre risas, añadiendo que a veces se siente “como papá de mentira” debido a las extensas jornadas laborales que le impiden estar más presente. A pesar de esto, compartió su principal aprendizaje sobre la crianza: “Yo creo que un buen consejo es tratar de apoyar y después retar, como escuchar primero el problema y ver si después puedes corregirlo”.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.