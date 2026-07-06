06/07/2026
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Luli sorprende con confesiones sobre Adriana Barrientos y su interés por Roberto Cox en ¿Volverías con tu ex? 2

Marcelo Andrade Saez

El nuevo capítulo del reality de Mega abordará profundas revelaciones personales y el estreno de un espacio de entrevistas conducido por “Los Balleros”.

Nicole Luli Moreno durante su entrevista en el reality.

Esta noche, un nuevo episodio de “¿Volverías con tu ex? 2” promete emocionar a la audiencia con una dinámica centrada en las pérdidas más dolorosas. En este contexto, Bárbara Córdoba abrirá su corazón para relatar el complejo proceso que vivió tras la pérdida de su hijo. “Yo perdí un bebé en una cesárea, el embarazo iba todo bien y en un minuto pasó de lo mejor que te puede pasar en la vida a lo peor en un solo instante. Mi hijo representa el gran aprendizaje de mi vida, me llevó a el lugar más oscuro, pero también a lo más luminoso”, confesará la participante.

Participante del reality durante la dinámica de conversación.

La jornada también marcará el debut de “Los Balleros”, un nuevo espacio de conversación liderado por Álvaro Ballero, Fernanda Brown y Kaoto. En su estreno, el programa contará con la participación de la modelo fitness Nicole “Luli” Moreno, quien no dudará en revelar detalles sobre su vida sentimental y sus preferencias actuales. “Lo voy a desperfilar, jajajá. Encuentro muy interesante e inteligente y me gusta su manera de trabajar en televisión y todo: Roberto Cox. Por ahí va mi target”, admitirá sobre el periodista.

Finalmente, Luli se referirá a su antigua rivalidad con Adriana Barrientos, sorprendiendo al revelar que ha logrado perdonarla tras años de conflictos. “Adriana Barrientos me hizo mucho daño en un momento, pero hace muy poco ella se refirió muy bien sobre mí, que nunca lo había hecho, muy por el contrario, en televisión y me mandaron ese video. Me han mandado dos videos de ella. Uno (sin ropa) donde me dijeron ‘filtralo’, pero yo jamás, independiente del daño que me hizo, jamás haría ese daño. Hoy ya a mis 38 años siento que la perdono por todo lo que me hizo en su momento”, concluirá.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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