Marcela Vacarezza regresa a la televisión chilena como nueva panelista de Hay que decirlo

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La reconocida comunicadora se integra al espacio de espectáculos de Canal 13 tras siete años alejada de la pantalla y seis viviendo en Estados Unidos.

Marcela Vacarezza volverá a la televisión chilena este lunes 17 de agosto, sumándose al panel del programa de espectáculos “Hay que decirlo” de Canal 13. La psicóloga y exmodelo, quien ha desarrollado una trayectoria de más de 30 años en la pantalla chica, regresa al país tras seis años residiendo en Weston, Estados Unidos.

Sobre su retorno, Vacarezza señaló: “Antes que todo, hay que decir que este es un regreso a nuestro país motivado desde el corazón. Mis dos hijas mayores están en Chile, mi familia, mis amigos de la vida y mis padres, los cuales quiero aprovechar al máximo… son mi arraigo y es mi país. En el fondo, es ir tras una reunificación familiar que siempre es lo que nos ha movilizado”.

La comunicadora, que ha participado en emblemáticos espacios como “Alfombra roja”, “SQP” y “Maldita moda”, confesó que el tiempo fuera de la televisión le permitió valorar su vocación. “Este tiempo lejos de la pantalla me hizo extrañarla y, siendo sincera, siempre sentí que me faltaba algo. Sin embargo, no reniego de estos seis años maravillosos, pero las situaciones cambian y la vida te va mostrando claramente por dónde hay que seguir”, afirmó.

Respecto a su integración al equipo liderado por Nacho Gutiérrez y Pamela Díaz, Vacarezza se mostró entusiasta: “Hoy vuelvo más resuelta, quizás los años hacen que uno se sienta así. No tengo grandes pretensiones más que disfrutar, pasarlo bien y poder aportar quizás desde una mirada más madura”.

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