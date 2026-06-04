Marcelo Rojas de Knop Laboratorios Recibe Premio al Espíritu Gremial de ASIVA

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El Gerente General de Knop Laboratorios fue reconocido por su activa y sostenida contribución al desarrollo de la Región de Valparaíso y su compromiso con el trabajo asociativo.

En el marco de la Junta Anual de Socios de la Asociación de Empresas de Región de Valparaíso (ASIVA), Marcelo Rojas, Gerente General de Knop Laboratorios, recibió el Premio al Espíritu Gremial.

Este galardón reconoce a líderes o representantes de empresas socias de ASIVA que se han destacado por su contribución activa y sostenida al desarrollo de la Región de Valparaíso, así como por su rol protagónico en la promoción, articulación y fortalecimiento del trabajo gremial.

Marcelo Rojas Rebolledo es Ingeniero Comercial y MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez, con más de 30 años de destacada trayectoria en Knop Laboratorios, donde se desempeña desde 2020 como Gerente General. Su liderazgo estratégico ha impulsado el crecimiento y fortalecimiento de la empresa en la industria farmacéutica nacional, posicionándose como un referente de excelencia ejecutiva en el país.

Su compromiso gremial se refleja en una participación histórica y sostenida en el trabajo asociativo regional. Ha ejercido roles clave en ASIVA como presidente del Comité de Empresas de Quilpué y Director Tesorero, y fue director fundador de la Cámara Nacional de Laboratorios AG. Actualmente se desempeña como Director de ICLASA, del Instituto de Seguridad del Trabajo (IST) y de ASIVA, institución en la que este año fue elegido con primera mayoría.

Al recibir el galardón, Marcelo Rojas expresó: “Recibir este premio es un honor que me llena de gratitud. Este reconocimiento pertenece a quienes trabajamos para que ASIVA sea cada vez más grande y beneficie a cientos de empresas y trabajadores. Sin duda, me impulsa a seguir trabajando con el mismo compromiso por nuestra región y por lo que hacemos juntos.”

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.