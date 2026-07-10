María José Illanes regresa a Canal 13 para protagonizar nueva mininovela sobre venganza y bullying

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A 20 años de su debut en la señal, la actriz asume el rol principal en “Mira de quién te burlaste”, una producción que rinde homenaje a la icónica teleserie “Fuera de control”.

Canal 13 continúa apostando por el formato de teleseries verticales, conocidas como mininovelas, tras alcanzar un éxito rotundo con cerca de 175 millones de reproducciones. Este mes, la señal estrena “Mira de quién te burlaste”, una historia centrada en una mujer taxista que, tras sufrir bullying en su etapa escolar, decide cobrar venganza contra quien le causó un profundo daño en el pasado.

La protagonista de esta nueva apuesta es María José Illanes, quien regresa a la que define como su “casita”. Al respecto, la actriz comentó: “Mi primera teleserie fue hace 20 años en Canal 13 y mi última teleserie también fue en el mismo canal, y ahora retorno nuevamente y se me aprieta la guata de manera rica… es como mi casita, donde inicié todo, cuando tenía 25 años. Tengo muchos recuerdos y tantas cosas lindas con respecto al canal, así que siempre es bueno volver”.

Sobre el formato, Illanes destacó que “es un formato nuevo para uno, con personajes que tienen vuelcos y sorpresas en apenas dos páginas en el guión, así que es un desafío muy importante y rico de llevar a cabo”. En cuanto a su personaje, “Silvana Mardones”, la intérprete adelantó que se enfrentará a “Eric”, interpretado por Damián Bodenhöfer, un hombre lleno de secretos que la llevará a cuestionarse sus propias decisiones en medio de su búsqueda de justicia.

Finalmente, la actriz se refirió a la temática central de la producción: “hay un grado de responsabilidad no menor, partiendo por interpretarlo con mucha verdad, porque estoy hablando de casos reales. Hay muchas Silvanas, así que hay que honrar el espacio y representar una realidad que le pasa a muchas personas, por lo que eso hace que este proyecto sea aún más interesante”.

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