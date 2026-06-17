María Luisa Godoy liderará nueva temporada de MasterChef Chile en TVN

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La reconocida periodista y animadora suma un nuevo e importante desafío televisivo al conducir uno de los formatos de cocina más exitosos a nivel internacional.

María Luisa Godoy será la conductora de la nueva apuesta Prime de TVN, MasterChef Chile. La periodista y animadora encabezará esta nueva versión que reunirá a participantes de distintas edades y realidades, quienes buscarán demostrar su talento culinario frente a un exigente jurado. Con su cercanía, carisma y amplia experiencia en la conducción de grandes programas de televisión, María Luisa será la encargada de acompañar a los concursantes en cada etapa de la competencia.

“Estoy muy feliz de asumir este desafío. MasterChef Chile es un programa querido por la gente, que además combina el esfuerzo, creatividad, superación y muchas historias que vale la pena conocer. Estoy segura que será una experiencia muy entretenida y emocionante para mí, para quienes participen y también para quienes nos acompañen desde sus casas”, señala María Luisa Godoy.

La conductora agrega que existe una conexión muy especial entre este formato y lo que ha podido conocer en sus viajes en Chile Conectado. “He tenido el privilegio de recorrer gran parte del país, conocer sus tradiciones, sus recetas y, sobre todo, la manera en que los chilenos nos relacionamos con la cocina y la comida; que son encuentro, familia, celebración y cariño. Es el lugar donde compartimos nuestras historias y construimos recuerdos. Por eso me emociona ser parte de MasterChef Chile, porque recoge justamente ese espíritu tan nuestro. Es un orgullo que este programa sea parte de TVN y también un orgullo poder conducirlo”, afirma.

Con más de dos décadas de trayectoria en televisión, María Luisa Godoy es una de las comunicadoras más reconocidas y queridas del país. Periodista de profesión, ha desarrollado una versátil carrera en programas informativos, culturales y de entretención. Ha trabajado en canales como La Red, Mega, CHV y TVN, donde ha liderado importantes proyectos. Entre los hitos más destacados de su carrera figuran la conducción del matinal “Buenos Días a Todos”, el “Festival del Huaso de Olmué” y su histórico paso como animadora del “Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar”.

Javier Goldschmied, Director de Programación de TVN, comentó: “Nos alegra mucho tener a María Luisa Godoy en la conducción de un formato tan importante como MasterChef. Ella tiene una enorme capacidad para conectar con las personas y una trayectoria sólida en televisión. MasterChef no es solo una competencia gastronómica, es un programa sobre historias humanas, familias, sueños y encuentros, y creemos que María Luisa es capaz de conectar con esos valores que queremos transmitir”.

La nueva temporada de MasterChef Chile está en plena etapa de producción buscando a los cocineros que serán parte del programa. Actualmente se encuentran abiertas las postulaciones a través de un casting digital en TVN.cl para sumar talento desde todos los rincones de Chile, y muy pronto también habrá sorpresas sobre experiencias presenciales en algunos puntos del país.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.