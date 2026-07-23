Martín Cárcamo celebra 30 años de carrera en ¡Qué dice Chile! con un premio histórico

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El animador conmemorará tres décadas de trayectoria televisiva con un capítulo especial que incluirá sorpresas, saludos de figuras como Don Francisco y el sorteo de un automóvil para el público.

De cara a sus 30 años de carrera, Martín Cárcamo será celebrado esta tarde en su programa, “¡Qué dice Chile!”, espacio donde lleva cinco años acompañando a las familias chilenas. Durante la emisión, el conductor será sorprendido con un repaso por su trayectoria, incluyendo testimonios de profesionales que han sido parte de su crecimiento y un saludo especial de Don Francisco.

“Va a ser un capítulo lleno de emociones, muy bonito, porque mirar para atrás 30 años es fuerte. Está la historia de uno, y de lo que uno es hoy gracias a eso. Estoy muy agradecido del canal, donde he estado 15 años también, la mitad de mi carrera”, reflexionó el animador sobre este hito profesional.

La celebración no solo incluirá homenajes, sino que Cárcamo también sorprenderá a los presentes con el premio más grande que ha entregado en su trayectoria: un automóvil de 15 millones de pesos que será sorteado al azar entre los participantes y el público del estudio. “Nunca he entregado un premio tan grande, va a ser un momento muy Oprah Winfrey. Creo que es el mejor regalo regalarle un auto de 15 millones a una persona del público, si finalmente nosotros trabajamos para el público y siempre tenemos que regalonearlos, porque ahí está nuestra relación más importante como comunicador”, manifestó.

El capítulo especial de “¡Qué dice Chile!” se emitirá esta tarde a las 19:15 horas por las pantallas del 13 y todas sus plataformas digitales.

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