Martín Cárcamo y María Luisa Godoy protagonizan emotivo reencuentro televisivo en ¡Qué dice Chile! Prime
El animador y su ex dupla en el Festival de Viña del Mar se reúnen esta noche en un especial capítulo del programa de concursos de Canal 13.
Esta noche, a las 22:30 horas, Canal 13 emitirá el cuarto capítulo de la temporada 2026 de “¡Qué dice Chile! Prime”, espacio que contará con un esperado reencuentro televisivo entre Martín Cárcamo y María Luisa Godoy, quienes compartieron la animación del Festival de Viña del Mar entre 2019 y 2023.
Sobre este encuentro, la animadora señaló: “No nos vemos desde el año pasado, lo quiero mucho y lo pasamos muy bien siempre. Hace tiempo que no estábamos en un estudio de televisión”. Por su parte, Martín Cárcamo expresó: “Estoy muy contento de ver a la Mari. Le tengo un cariño especial porque pasamos por una experiencia muy importante animando Viña juntos. Tenerla en mi programa de invitada es muy bonito y siempre es un agrado trabajar con ella”.
En esta edición, el programa enfrentará a dos equipos compuestos por figuras de la televisión que destacan en el mundo de los podcasts. Por un lado, “Los superchochos”, integrado por María Luisa Godoy, Eduardo Fuentes, Coca Guazzini y Patricia Rivadeneira, competirán para cumplir el sueño de Rodrigo “Chocho” Vásquez, un recolector de basura que busca adquirir una nueva trompeta y un vehículo para trasladar a su madre. En tanto, “Las dispersas”, equipo conformado por Begoña Basauri, Carolina Paulsen, Javiera Acevedo y Javiera Díaz Valdés, representarán a María Ernestina Vargas, directora de un club de adulto mayor y creadora de un comedor solidario en Buin, quien desea organizar un viaje para las integrantes de su agrupación.
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.