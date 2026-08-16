Martín Cárcamo y María Luisa Godoy protagonizan emotivo reencuentro televisivo en ¡Qué dice Chile! Prime

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El animador y su ex dupla en el Festival de Viña del Mar se reúnen esta noche en un especial capítulo del programa de concursos de Canal 13.

Esta noche, a las 22:30 horas, Canal 13 emitirá el cuarto capítulo de la temporada 2026 de “¡Qué dice Chile! Prime”, espacio que contará con un esperado reencuentro televisivo entre Martín Cárcamo y María Luisa Godoy, quienes compartieron la animación del Festival de Viña del Mar entre 2019 y 2023.

Sobre este encuentro, la animadora señaló: “No nos vemos desde el año pasado, lo quiero mucho y lo pasamos muy bien siempre. Hace tiempo que no estábamos en un estudio de televisión”. Por su parte, Martín Cárcamo expresó: “Estoy muy contento de ver a la Mari. Le tengo un cariño especial porque pasamos por una experiencia muy importante animando Viña juntos. Tenerla en mi programa de invitada es muy bonito y siempre es un agrado trabajar con ella”.

En esta edición, el programa enfrentará a dos equipos compuestos por figuras de la televisión que destacan en el mundo de los podcasts. Por un lado, “Los superchochos”, integrado por María Luisa Godoy, Eduardo Fuentes, Coca Guazzini y Patricia Rivadeneira, competirán para cumplir el sueño de Rodrigo “Chocho” Vásquez, un recolector de basura que busca adquirir una nueva trompeta y un vehículo para trasladar a su madre. En tanto, “Las dispersas”, equipo conformado por Begoña Basauri, Carolina Paulsen, Javiera Acevedo y Javiera Díaz Valdés, representarán a María Ernestina Vargas, directora de un club de adulto mayor y creadora de un comedor solidario en Buin, quien desea organizar un viaje para las integrantes de su agrupación.

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