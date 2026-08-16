Martín Nieto, el galán de “Los Sabores del Amor”: De un casting online a protagonizar dos teleseries de TVN

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El actor llegó a TVN luego de que un amigo le enviara por Instagram el link de un casting para una producción vertical. “Siento que hay un antes y un después en mi carrera”, afirma.

Para Martín Nieto, protagonizar “Los Sabores del Amor” se suma a una búsqueda de oportunidades en la actuación audiovisual. Mientras se postulaba a castings para series y películas, un amigo le envió por Instagram un enlace para participar en una de las producciones de TVN Vertical. Así llegó a “Mi marido me robó la memoria”, su primer proyecto con el canal, donde interpretó al malvado Tomás Ureta, ficción que además está postulada a mejor teleserie en los Premios Cordillera.

Ese proyecto con TVN marcó un punto de inflexión en su carrera y abrió nuevas oportunidades para el actor. “Siento que el antes y un después de mi carrera ha sido haber grabado mi primera teleserie vertical, “Mi Marido Me Robó La Memoria”, porque después de eso me empezaron a salir más proyectos, la gente me empezó a conocer más, empezó a conocer más mi trabajo y me empezaron a llegar más propuestas”, afirma.

El actor es un apasionado por la vida relajada, al aire libre, surfea y es skater. Su personaje, en tanto, es Damián, un joven acostumbrado a una vida de privilegios que comenzará a cuestionar su realidad después de conocer a Consuelo, interpretada por Ignacia Sepúlveda. A través de ella, descubrirá nuevas perspectivas y una pasión por la cocina que hasta ese entonces desconocía.

Para Nieto, uno de los aspectos centrales del personaje está en la vulnerabilidad que existe detrás de su vida de privilegios. “En sí, claro, Damián es una persona que, por todos los privilegios y comodidades que él tiene, igual es una persona vulnerable. Él se siente super solo, super perdido y al entrar Consuelo en su vida, se le abren los ojos y le abre un despertar, ahí se ve esa verdadera humanidad que Damián tenía guardado dentro de él todo ese tiempo”, señala.

Su regreso a TVN Vertical le permite a Nieto enfrentar nuevamente un formato que ya conoce, esta vez con las herramientas adquiridas en su primera producción para adaptarse al ritmo de las grabaciones y a los cambios emocionales que exige. “Este formato a nivel profesional me esta entregando muchísimo, me esta entregando un nivel de adaptación, de rapidez y de poder ser una especie de camaleón que va cambiando de emociones rápidamente porque la verdad que uno pasa de una escena a otra, y en una estás llorando en la otra estas riendo y en la otra estas borracho y así durante siete días y no paras”, comenta.

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