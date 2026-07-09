Martín White anuncia su primera gira nacional: WORLDWAI Tour 2026

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El artista chileno llevará su espectáculo de guaracha, reguetón y electrónica a La Serena, Viña del Mar, Concepción y Antofagasta.

Martín White, uno de los exponentes más destacados de la escena urbana actual, confirmó su primera gira nacional bajo el nombre de WORLDWAI Tour 2026. El anuncio llega tras un semestre de gran proyección internacional, que incluyó su participación en la Paris Fashion Week y el estreno de su colaboración “La Guaracha (Oh Oh Oh)” junto al colombiano Manuel Turizo.

La gira, que marca la primera vez que el artista lleva su show en solitario a regiones, comenzará el 17 de octubre en el Coliseo de La Serena. Posteriormente, el tour continuará el 24 de octubre en el Espacio Sporting de Viña del Mar, el 7 de noviembre en el Club Hípico de Concepción y finalizará el 21 de noviembre en el recinto Rock and Soccer de Antofagasta.

El ascenso de Martín White ha sido meteórico desde su debut en 2022. Con más de 950 millones de reproducciones globales y una sólida base de seguidores en plataformas digitales, el artista ha consolidado su carrera con hitos como su presentación en Coachella 2026 y el lanzamiento de su propia marca durante la Chile Fashion Week. Las entradas para los conciertos ya se encuentran disponibles a través del sistema Ticketpro.

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