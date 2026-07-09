09/07/2026
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Martín White anuncia su primera gira nacional: WORLDWAI Tour 2026

Marcelo Andrade Saez

El artista chileno llevará su espectáculo de guaracha, reguetón y electrónica a La Serena, Viña del Mar, Concepción y Antofagasta.

Afiche oficial del WORLDWAI Tour 2026 con las fechas y ciudades confirmadas.

Martín White, uno de los exponentes más destacados de la escena urbana actual, confirmó su primera gira nacional bajo el nombre de WORLDWAI Tour 2026. El anuncio llega tras un semestre de gran proyección internacional, que incluyó su participación en la Paris Fashion Week y el estreno de su colaboración “La Guaracha (Oh Oh Oh)” junto al colombiano Manuel Turizo.

El artista chileno Martín White posando para la prensa.

La gira, que marca la primera vez que el artista lleva su show en solitario a regiones, comenzará el 17 de octubre en el Coliseo de La Serena. Posteriormente, el tour continuará el 24 de octubre en el Espacio Sporting de Viña del Mar, el 7 de noviembre en el Club Hípico de Concepción y finalizará el 21 de noviembre en el recinto Rock and Soccer de Antofagasta.

El ascenso de Martín White ha sido meteórico desde su debut en 2022. Con más de 950 millones de reproducciones globales y una sólida base de seguidores en plataformas digitales, el artista ha consolidado su carrera con hitos como su presentación en Coachella 2026 y el lanzamiento de su propia marca durante la Chile Fashion Week. Las entradas para los conciertos ya se encuentran disponibles a través del sistema Ticketpro.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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Marcelo Andrade Saez

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