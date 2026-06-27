Más de 100 niños protagonizaron el campeonato de básquetbol de invierno “Ciudad de Villa Alemana”

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Doce equipos de Villa Alemana, Quilpué y Viña del Mar dieron vida al certamen juvenil disputado en el Gimnasio Polideportivo Nicolás Massú durante las vacaciones escolares.

Doce equipos divididos en tres categorías animaron el campeonato de básquetbol de invierno “Ciudad de Villa Alemana”, organizado por el municipio local y que se desarrolló durante toda la semana en el Gimnasio Polideportivo Nicolás Massú. En total, fueron más de 120 jóvenes deportistas provenientes de Viña del Mar, Quilpué y la comuna anfitriona que dieron vida a este certamen que se disputó en las series U15 y U13.

En cuanto a los resultados finales del torneo, la categoría U13 femenina coronó a Villa Alemana Básquetbol, que derrotó en la final a Gimnástico por 35-33. El tercer lugar fue para Olimpo, que le ganó en la definición a Quilpué por 32-38. También en damas, pero en U15, el primer puesto fue para Quilpué, que le ganó a Gimnástico por 30-12, mientras que en la disputa por la medalla de bronce Villa Alemana Básquetbol superó a Reñaca por 21-7. Por último, la serie U15 varones coronó a Villa Alemana Básquetbol, que se impuso en la final a Molinos por 48-26. El tercer puesto fue para Olimpo, que derrotó en la definición a Reñaca por 38-24.

Alex Zalaquett, encargado de Deportes de la Municipalidad de Villa Alemana, destacó el éxito del torneo tanto por la masiva presencia de deportistas como por el ambiente que se vivió en la jornada final, con más de 300 personas presentes en las tribunas del Gimnasio Polideportivo Nicolás Massú. “Estamos muy contentos porque es el primer torneo de básquetbol de invierno que se realiza en la comuna, contamos con equipos de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana en tres categorías, tuvimos también una gran convocatoria, que era lo que esperábamos, y la idea es seguir dando oportunidades para que estos espacios sean utilizados por la comunidad”, indicó.

Además, anunció que para el segundo semestre se está preparando otro torneo de básquetbol infantil, esta vez enfocado en la categoría U9, certamen que estaría dirigido sólo a equipos de la comuna de Villa Alemana para luego sumar a elencos de comunas cercanas dependiendo del éxito de la iniciativa.

Sebastián Barne, integrante del equipo campeón U15 de Villa Alemana Básquetbol y quien además fue elegido el mejor jugador del torneo e integrante del equipo ideal, se mostró feliz por el resultado. “Este torneo nos sirvió para mejorar, ir creciendo como equipo y que tengan más oportunidades los que habitualmente juegan menos. Como mejor jugador estoy contento porque nunca había recibido un premio individual en los tres años que llevo jugando, también estoy contento por ser parte del equipo ideal y por haber sido campeones”, señaló.

Por su parte, Astrid Jofré, jugadora del equipo de Quilpué campeón en damas U15, agradeció la oportunidad de seguir practicando básquetbol en vacaciones de invierno: “fue un muy buen torneo, ganamos todos los partidos, salimos campeonas invictas. Encuentro que este campeonato fue un muy buen panorama porque así no estamos enfocadas sólo en el colegio, sino que también en lo que nos gusta, que es el básquetbol. Lo vivimos al máximo y lo disfrutamos a pesar que eso signifique tener menos vacaciones”.

Finalmente, la entrenadora de ese mismo equipo, Daniela Concha, comentó que “nuestra evaluación es bastante buena porque vinimos con un equipo de una categoría menor, quisimos darle rodaje a niñas que no han jugado mucho en otras competencias y logramos complementarnos bien como equipo y salir campeonas de este torneo que estuvo bastante bueno”.

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