Más de 100 personas participaron en seminario sobre simultaneidad y trabajo intersectorial en la Región de Valparaíso

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Un seminario enfocado en la simultaneidad y el trabajo intersectorial congregó a más de 100 asistentes en la Región de Valparaíso.

La actividad buscó potenciar la coordinación entre diversas instituciones para abordar de manera más efectiva las problemáticas sociales.

El evento contó con la participación de representantes de distintas áreas, quienes compartieron experiencias y estrategias para optimizar los recursos y la intervención en casos complejos.

La jornada se desarrolló en un ambiente de colaboración, destacando la importancia de un enfoque unificado para brindar respuestas más eficientes a la comunidad.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.