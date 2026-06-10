Más de 30 mil equipos de última generación se recepcionan en el nuevo Hospital Provincial Marga Marga

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Una inversión superior a los 35 mil millones de pesos permitirá dotar al nuevo recinto hospitalario con tecnología de punta para atender las necesidades de salud de la Provincia de Marga Marga.

Con una cifra que supera los 30.000 equipos y un monto de más de 35 mil millones de pesos, el nuevo Hospital Provincial Marga Marga SSVQP se encuentra en plena fase de recepción de equipamiento. Este proceso es supervisado por profesionales encargados de la Puesta en Marcha del recinto, que inició en 2023 con la llegada de la tecnología más compleja.

Actualmente, el Hospital está en su etapa de Habilitación, la cual contempla la recepción de las áreas laborales con sus respectivos equipos, así como las pruebas, calibración y revisión de los mismos.

Víctor Villalobos, jefe del Subdepartamento de Equipos Médicos e Industriales del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca, explicó el proceso: “Estamos en la parte donde nosotros le hacemos entrega de estos bienes al Hospital Marga Marga, a través de su equipo de Puesta en Marcha. Ellos verifican toda la información técnica que acompañan los equipos, toda la información de la gestión de la compra, la recepción y todos aquellos antecedentes que le van a permitir al Hospital hacer una buena postventa”. Esto garantiza el funcionamiento y la calidad de cada equipamiento una vez adquirido.

Tecnología al servicio de las especialidades

Entre los equipos recepcionados, destaca el Resonador Magnético Nuclear, que se convierte en el tercero de su tipo en la red asistencial SSVQP. Se trata de un equipo de alta tecnología, no invasivo, seguro y sin radiación ionizante, fundamental para el diagnóstico de patologías neurológicas, músculo-esqueléticas y cardiovasculares de gran complejidad. Sin embargo, no es la única novedad, como detalla Villalobos: “En términos de grandes tecnologías nuevas, vamos a tener un pabellón completamente equipado con la última tecnología, que nos va a permitir hacer trabajos de alta especialidad, y además vamos a tener especialidades nuevas dentro del Hospital, como son oftalmología y otorrino”.

El objetivo de estas tecnologías

El propósito de estas nuevas tecnologías es satisfacer las necesidades de los pacientes de la provincia y fortalecer las prestaciones que ya se ofrecen en hospitales más complejos de la red, como el Biprovincial Quillota Petorca y el Hospital Fricke de Viña del Mar. “Antes, quizás estábamos acostumbrados a tener una atención en un espacio reducido, con suministros quizás precarios. Y hoy vamos a tener todo lo necesario, incluso vamos a dar cobertura a los espacios necesarios para que los pacientes y las familias se sientan integradas dentro de la atención de salud”, concluyó el profesional.

Entre los equipos de alta complejidad se incluyen las columnas de pabellones quirúrgicos (que soportan monitores, máquinas de anestesia, bombas de infusión, electrobisturíes y sistemas de video o laparoscopía) y de Unidad de Paciente Crítico (sistemas de soporte vital), mamógrafos, tomógrafos axiales computarizados, dispensadores de insumos y medicamentos, equipos de la Central de Alimentación y los autoclaves del Servicio Dietético de Leche y de Esterilización. En total, 153 equipos complejos ya se encuentran en el Hospital y se están realizando las últimas capacitaciones para su entrega formal.

Todo este equipamiento permitirá optimizar flujos, espacios y procesos, fortaleciendo el diagnóstico y tratamiento de las personas de toda la provincia.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.