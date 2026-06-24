Más de 35 mujeres de la región se certifican en gasfitería domiciliaria gracias a programa de Esval

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La iniciativa “Mujeres Gásfiter: Talento que Fluye”, desarrollada junto a AIEP, entregó más de 70 horas de formación técnica gratuita, fortaleciendo oportunidades laborales y de trabajo independiente.

Con una emotiva ceremonia de certificación, Esval cerró la edición 2026 de “Mujeres Gásfiter: Talento que Fluye” en la Región. El programa, que cumplió una década de trayectoria, capacitó en esta versión a 36 mujeres en gasfitería domiciliaria.

El curso se desarrolló junto al Instituto Profesional AIEP, en sus sedes de Viña del Mar y San Felipe. Las participantes comenzaron sus clases en abril y completaron más de 70 horas de formación teórica y práctica, enfocadas en la reparación y mantención de instalaciones sanitarias.

La graduación de las alumnas contó con la presencia de la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Pamela Reyes, quien señaló que “estamos muy felices de ver el cierre de este proceso formativo, que también marca el comienzo de una nueva etapa en la vida laboral de estas mujeres, abriendo oportunidades concretas para avanzar en autonomía económica y desarrollo personal. Quiero agradecer el compromiso que ha demostrado Esval durante más de 10 años impulsando programas de capacitación para mujeres”.

El director de Asuntos Corporativos y Experiencia de Clientes de Esval, Walter Droguett, destacó que “Mujeres Gásfiter es un programa que nos llena de orgullo y forma parte del compromiso que hemos mantenido por más de una década con la capacitación y la generación de oportunidades para las mujeres de la Región. En esta versión 2026 vimos a participantes de distintos territorios enfrentar este desafío con entusiasmo, dedicación y muchas ganas de aprender, demostrando que no existen límites para desarrollarse en oficios históricamente masculinizados”.

Sophia Guerra, una de las alumnas certificadas, comentó que “esta ha sido una experiencia muy enriquecedora. Capacitarse siempre abre nuevas puertas y, en mi caso, me permitió complementar los conocimientos que ya tenía en electricidad con nuevas habilidades en gasfitería. Además, se generó un grupo humano extraordinario entre todas las compañeras. Gracias a esta experiencia formamos una cooperativa de mujeres con proyectos muy ambiciosos y muchas ganas de crecer”.

Para Francisca Galleguillos, otra de las futuras gasfiteras, “ha sido un proceso desafiante, pero muy gratificante. Me llevo grandes aprendizajes, una excelente experiencia junto a mis compañeras y el profesor, y la satisfacción de haber completado esta etapa con éxito. Ahora quiero seguir desarrollándome en este oficio, aprovechar los conocimientos y herramientas adquiridas, y también trabajar en el proyecto de nuestra cooperativa, donde buscamos abrir espacios para que más mujeres puedan capacitarse y aprender”.

Las participantes que aprobaron el proceso recibieron una certificación emitida por Esval y AIEP. Con ello, se integran a una nueva generación de mujeres formadas en un oficio técnico de alta utilidad cotidiana.

“Como AIEP estamos muy contentos de haber trabajado junto a Esval para hacer posible este importante logro para 18 mujeres de la región. Es emocionante ver cómo la colaboración entre la academia y el sector privado puede transformar vidas y generar nuevas oportunidades”, indicó Loredana Rosso, directora de AIEP Viña del Mar y Valparaíso.

Con el cierre de esta edición, el programa cumplió una década formando gratuitamente a mujeres en gasfitería domiciliaria, con más de 1.000 participantes capacitadas desde su inicio. La actual versión también reflejó el interés por acceder a este tipo de capacitación, recibiendo 1.351 postulaciones de mujeres interesadas en adquirir herramientas técnicas.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.