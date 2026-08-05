Más de 400 horas médicas se perdieron en un mes por inasistencias sin aviso en el Centro de Salud Miguel Concha

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SaludQuillota hace un llamado a la corresponsabilidad de los usuarios, recordando que informar oportunamente la inasistencia permite reasignar la atención a otro paciente que la necesita.

Un llamado a la corresponsabilidad de usuarios y usuarias están realizando los equipos del Centro de Salud Doctor Miguel Concha de Quillota, debido a la alta inasistencia de personas que, habiendo solicitado hora, no se presentan a sus citas agendadas. Esta situación está causando un grave impacto en el funcionamiento de la atención, perjudicando a otros pacientes que quedan marginados del sistema para tratar sus patologías.

Según las estadísticas del centro de salud, solo en el mes de junio se registró la pérdida de más de 400 horas médicas que no fueron utilizadas ni informadas oportunamente. A esto se suman 271 horas perdidas para pacientes crónicos, 94 consultas dentales, 87 respiratorias, 275 horas para toma de exámenes y 36 para curaciones.

El director (s) de SaludQuillota, Xavier Mendoza Cedeño, señaló que “las horas que se pierden de profesionales, no sólo corresponden a médico, hay de enfermera, de matrona, de kinesiólogo, es un número importante, sobre los 400 en el último mes, es una pérdida importante de recursos. Llamamos a la corresponsabilidad en aquellos casos que las personas puedan avisar por las líneas más comunes, de que no van a utilizar una hora”.

Por su parte, el médico Ignacio Pérez Carrasco explicó que “lamentablemente, desde ya hace mucho tiempo, hemos visto que, pese a que efectivamente existe una falta de horas médicas importante, también las horas disponibles que tenemos se pierden debido a la inasistencia de los mismos usuarios”.

Para anular citas, los usuarios del centro Dr. Miguel Concha pueden enviar un mensaje al WhatsApp +56 9 8221 0637 incluyendo nombre completo, RUT, día y hora de la cita, y la prestación. En caso de haber solicitado la hora a través de la línea 800 000 183, se debe llamar al mismo número y seleccionar la opción “Rechazar la Hora”.

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