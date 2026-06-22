Más de 418 mil familias ya han activado el Cupón de Gas en la Región de Valparaíso

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Autoridades regionales llamaron a no perder el beneficio que entrega un apoyo de 27 mil pesos para enfrentar el invierno y alertaron sobre intentos de fraude.

Más de 418 mil familias de la Región de Valparaíso ya han activado el Cupón de Gas impulsado por el Gobierno, alcanzando un 57% de avance respecto del total de beneficiarios de la región. Ante ello, las autoridades reforzaron el llamado a las familias que aún no realizan el trámite para que activen el beneficio durante el mes de junio y no pierdan esta importante ayuda para enfrentar las bajas temperaturas.

La seremi de Gobierno de Valparaíso, Rosario Pérez, destacó que el beneficio está dirigido al 80% de las familias más vulnerables de la región y recordó que el proceso de activación es simple y puede realizarse utilizando la Clave Única.

“En nuestra región llevamos un 57% de personas que han activado el beneficio, es decir, más de 418 mil familias. Aún nos queda llegar a cerca de 845 mil familias beneficiarias, por lo que el llamado es a que quienes todavía no lo han hecho activen su cupón durante estos días. Además, estamos en invierno y este apoyo llega en un momento muy necesario para miles de hogares”, señaló la autoridad.

La seremi explicó que una vez activado el beneficio, las familias reciben un cupón por $27 mil que puede ser utilizado en las empresas distribuidoras de gas licuado adheridas al programa. “Lo importante es que usted active el beneficio. Una vez activado, puede utilizarlo hasta el 30 de septiembre, en una o dos compras, según sus necesidades de consumo”, agregó.

Durante la actividad, las autoridades también abordaron las denuncias relacionadas con personas que estarían cobrando por realizar el trámite o intentando comercializar los cupones. Al respecto, Rosario Pérez enfatizó que se trata de situaciones aisladas y realizó un llamado a utilizar únicamente los canales oficiales.

“Este es un beneficio que va directamente a las familias más vulnerables. No corresponde generar un negocio en torno a esta ayuda. Además, el Estado tiene mecanismos de trazabilidad que permiten detectar irregularidades y, si es necesario, suspender beneficios obtenidos de manera indebida”, afirmó la seremi, advirtiendo además que quienes intenten comprar cupones podrían ser víctimas de estafas, ya que estos tienen condiciones específicas de uso y una vigencia limitada una vez emitidos para su canje.

Por su parte, el director regional del IPS, Miguel Toledo, reiteró que el trámite es personal e intransferible. “El llamado es a no acudir a personas que ofrecen realizar el trámite por redes sociales o cobran por ayudar a obtener el beneficio. El proceso está diseñado para que cada beneficiario pueda activarlo de manera segura y gratuita, y el IPS está disponible para apoyar a quienes tengan dificultades con la Clave Única o el proceso de inscripción”, indicó.

La autoridad de previsión social agregó que “las sucursales ChileAtiende, el call center 101 y los canales digitales del Estado están disponibles para orientar a la ciudadanía”.

Finalmente, ambas autoridades hicieron un llamado a familiares, vecinos y personas con mayores habilidades digitales a colaborar con adultos mayores y personas que requieran apoyo, siempre utilizando los canales oficiales y gratuitos dispuestos por el Estado. Las familias beneficiarias pueden activar su cupón a través de los canales oficiales durante junio y utilizarlo hasta el 30 de septiembre de 2026.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.