Más de 50 personas mayores fueron reconocidas en la Premiación Anual Reactívate Zapallar

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La iniciativa municipal promueve la actividad física, el bienestar y el uso de herramientas tecnológicas para mejorar la calidad de vida en la comuna.

En una emotiva jornada realizada en el Gimnasio de Catapilco, la Municipalidad de Zapallar reconoció a las personas mayores que han participado activamente en la plataforma Reactívate, iniciativa que promueve la actividad física, el bienestar y el uso de herramientas tecnológicas para mejorar la calidad de vida.

La actividad reunió a un centenar de vecinos que forman parte de la comunidad de caminantes de la comuna, quienes participaron de una sesión recreativa de zumba adaptada, espacios de encuentro y una ceremonia de reconocimiento a quienes han demostrado mayor constancia y compromiso desde la puesta en marcha de la aplicación hace dos años.

Es así que se destacó especialmente a las 20 personas que más kilómetros han acumulado utilizando la plataforma desde noviembre del 2025, varios de ellos superando los 70 y 80 kilómetros recorridos, además de reconocer a las 50 personas mayores con mayor participación y kilometraje acumulado a nivel comunal durante los últimos dos años.

El alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, valoró el entusiasmo de los participantes y destacó el ejemplo que representan para toda la comunidad señalando que “es un verdadero orgullo ver la energía y el entusiasmo de cada uno. Ellos son el mejor ejemplo de que la edad es solo un número y de que las ganas de vivir bien no tienen límite porque al elegir mantenerse activos, no solo cuidan su salud física y mental, sino que también nos demuestran a toda la comuna el valor de la constancia y el autocuidado.”

Por su parte, la directora de Desarrollo Comunitario, Gloria Huaiquenao destacó que “Zapallar se encuentra entre las 8 comunas del país que cuentan con este programa reflejando el interés de nuestro alcalde por ser pionero en generar bienestar y prevención en los adultos mayores. Ahora bien, esta plataforma ha permitido que muchas personas mayores incorporen la actividad física a su rutina diaria, pero también ha generado algo igual de importante que es el sentido de comunidad. Aquí vemos vecinos que se motivan mutuamente, que comparten experiencias y que han encontrado en el caminar una herramienta para cuidar su salud, fortalecer vínculos y mantenerse conectados con su entorno. Ese es el verdadero valor de Reactívate.”

La jornada incluyó además una presentación audiovisual con los principales resultados obtenidos por la comunidad de caminantes, evidenciando el impacto positivo que ha tenido esta iniciativa en la promoción del envejecimiento activo y la participación comunitaria.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.