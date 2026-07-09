Mastercard potencia la gastronomía premium en Chile con experiencias exclusivas
La iniciativa permite a los clientes acceder a menús de degustación diseñados para dos personas en destacados restaurantes de la Región Metropolitana y Valparaíso.
Mastercard ha reforzado su apuesta por el sector gastronómico en Chile, consolidando su compromiso de ofrecer experiencias de alto valor a sus clientes a través de una cuidada selección de menús de degustación. Esta propuesta, diseñada especialmente para dos personas, permite a los titulares de tarjetas Mastercard disfrutar de una oferta culinaria de primer nivel en establecimientos reconocidos por su innovación y calidad.
La red de restaurantes participantes incluye locales destacados como Demencia, Tanaka, Capogrossi y La Campiña en la Región Metropolitana, además de La Isla, ubicado en el sector de Cochoa en la Región de Valparaíso. Recientemente, se han sumado a esta experiencia Dondoh, la primera parrilla japonesa en el país, y Dagán, un espacio especializado en cocina mediterránea.
Los menús de degustación ofrecen recorridos gastronómicos por varios tiempos, destacando platos emblemáticos como el Nigiri sake en Tanaka, el Boeuf Bourguignon en La Campiña o el Kebab de Cordero en Dagán, los cuales incluyen en muchos casos copas de vino seleccionadas para maridar la experiencia.
Al respecto, Romina Isasi, directora de Marketing de Mastercard Chile, señaló: “Uno de los grandes atributos de Chile es su gastronomía y en Mastercard queremos que todos nuestros clientes puedan conocer y disfrutar de diversas propuestas gastronómicas en restaurantes exclusivos del país”.
Para acceder a estas experiencias, los clientes deben solicitar su menú “priceless” directamente en los restaurantes mencionados y realizar el pago con una tarjeta Mastercard.
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.