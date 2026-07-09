Mastercard potencia la gastronomía premium en Chile con experiencias exclusivas

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La iniciativa permite a los clientes acceder a menús de degustación diseñados para dos personas en destacados restaurantes de la Región Metropolitana y Valparaíso.

Mastercard ha reforzado su apuesta por el sector gastronómico en Chile, consolidando su compromiso de ofrecer experiencias de alto valor a sus clientes a través de una cuidada selección de menús de degustación. Esta propuesta, diseñada especialmente para dos personas, permite a los titulares de tarjetas Mastercard disfrutar de una oferta culinaria de primer nivel en establecimientos reconocidos por su innovación y calidad.

La red de restaurantes participantes incluye locales destacados como Demencia, Tanaka, Capogrossi y La Campiña en la Región Metropolitana, además de La Isla, ubicado en el sector de Cochoa en la Región de Valparaíso. Recientemente, se han sumado a esta experiencia Dondoh, la primera parrilla japonesa en el país, y Dagán, un espacio especializado en cocina mediterránea.

Los menús de degustación ofrecen recorridos gastronómicos por varios tiempos, destacando platos emblemáticos como el Nigiri sake en Tanaka, el Boeuf Bourguignon en La Campiña o el Kebab de Cordero en Dagán, los cuales incluyen en muchos casos copas de vino seleccionadas para maridar la experiencia.

Al respecto, Romina Isasi, directora de Marketing de Mastercard Chile, señaló: “Uno de los grandes atributos de Chile es su gastronomía y en Mastercard queremos que todos nuestros clientes puedan conocer y disfrutar de diversas propuestas gastronómicas en restaurantes exclusivos del país”.

Para acceder a estas experiencias, los clientes deben solicitar su menú “priceless” directamente en los restaurantes mencionados y realizar el pago con una tarjeta Mastercard.

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