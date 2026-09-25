Mauricio Redolés celebra 30 años de “¿Quién mató a Gaete?” en el Teatro Mauri de Valparaíso

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El destacado poeta y cantautor se presentará este 2 de octubre junto a Los Alegres de Tocornal y la banda Un Cerro a la Izquierda, en una jornada que une música, poesía y memoria.

El reconocido poeta, músico y cantautor Mauricio Redolés regresa a Valparaíso para protagonizar el concierto “El Mauri al Mauri”, evento que se llevará a cabo en el marco de la reapertura del Teatro Mauri SCD. La cita, programada para el viernes 2 de octubre a las 19:00 horas, servirá para conmemorar las tres décadas del emblemático álbum “¿Quién mató a Gaete?”, obra fundamental en la trayectoria del artista.

La jornada contará con la participación especial de la banda porteña Un Cerro a la Izquierda, quienes abrirán el espectáculo con un adelanto de su próximo disco, “Demo gracias”. Posteriormente, Redolés subirá al escenario acompañado por Los Alegres de Tocornal y músicos invitados de destacada trayectoria, como Kiuge Hayashida, Nicolás Castro y Gaspar Olivares, para realizar un recorrido por su repertorio que incluye piezas de álbumes como “Bello Barrio” y “Química”.

Sobre este reencuentro con el público porteño, Mauricio Redolés señaló: “Estoy muy contento de tocar con el grupo Los Alegres de Tocornal en la sala del Teatro Mauri. Tenemos un show muy dinámico en los 30 años de la grabación del álbum ¿Quién mató a Gaete? Pero también hay temas de Bello Barrio, de Química, de la lucha de clases, de Redolés y la banda, entre otros álbumes”. Además de la música, el evento incluirá un espacio dedicado a la literatura con la presentación de ediciones facsimilares de sus dos primeros poemarios, escritos durante su exilio.

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