Mauricio Redolés regresa a la Región de Valparaíso con dos conciertos junto a Los Alegres de Tocornal

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El reconocido poeta y músico chileno se presentará por primera vez en Limache y luego llegará al emblemático Journal de Viña del Mar para recorrer sus viejos y nuevos clásicos.

Por primera vez, el poeta y músico Mauricio Redolés llegará a Limache junto a su banda Los Alegres de Tocornal, para interpretar en formato rock las canciones más emblemáticas de su trayectoria. La banda está integrada por músicos residentes en Valparaíso, entre ellos Takurí Tricot en guitarra, Sebastián Redolés en batería y Pablo López en bajo.

La presentación se realizará el viernes 31 de julio, a las 19:00 horas, en el Centro Cultural La Vaguada, ubicado en Angamos #396, Limache, en una jornada que promete reunir poesía, música y humor en una velada inolvidable. En Viña del Mar, la poesía y la música se dejarán sentir en los rincones del emblemático bar Journal, el sábado 01 de agosto a las 20:30 horas. Para la instancia se contará con la participación especial de Kiuge Hayashida, reconocido por haber sido el guitarrista de Charly García por más de 20 años y con quien grabó seis discos.

Sobre este nuevo ciclo de presentaciones, Redolés señala: “Este 2026 he cumplido 51 años presentándome en diferentes escenarios de Chile, Latinoamérica y Europa, carrera que se inició en la Cárcel Pública de Valparaíso mientras era preso político y, además, se cumplen los treinta años del álbum ¿Quién mató a Gaete?”.

Para ambos eventos, las entradas se obtienen a través del portal https://www.portaldisc.com/portaltickets. Sobre el escenario, Mauricio Redolés interpretará sus viejos y nuevos éxitos tales como ¿Quién mató a Gaete?, “Química”, “Llegando a Yungay”, “Marcando Ocupado” y su más reciente sencillo, “La cumbia china”. Este último lanzamiento nace de una colaboración inédita con la Dra. Isabel Yuxiu Wu, combinando música, poesía, humor y el encuentro entre dos culturas en una canción que juega con el idioma, los gatos y el imaginario popular para construir un relato tan lúdico como agudo.

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