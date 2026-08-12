Me enteré por la prensa: el programa de Mónica Pérez se consolida como líder de audiencia en T13 En Vivo

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El espacio de actualidad política, conducido por la periodista Mónica Pérez, ha logrado posicionarse como el programa más visto en su horario prime tras su primera semana al aire.

Desde su debut el pasado lunes 3 de agosto, el programa “Me enteré por la prensa” ha captado la atención de la audiencia, convirtiéndose en el líder indiscutido entre los canales de noticias de la televisión chilena en el bloque de las 18:00 horas. En su primera semana, el espacio alcanzó a más de 200 mil personas, promediando 20.511 espectadores por minuto, superando a sus competidores directos.

El programa, que se emite en vivo desde el estudio 8 de Canal 13, cuenta con la participación de invitados, analistas y despachos en terreno para abordar la contingencia política. Claudio Villavicencio, director del departamento de prensa del 13, destacó el éxito de la apuesta: “Estamos contentos porque hicimos una apuesta por un programa de actualidad política en el horario prime de la tarde en los canales de noticias y esta primera semana nos dice que estamos por buen camino”.

Por su parte, Mónica Pérez expresó su satisfacción ante la recepción del público y el interés del mundo político por participar en el espacio: “Realmente nunca pensamos que en sólo una semana de trabajo íbamos a poder tener un apoyo del público tan grande como hemos notado, ni tanto interés por parte de las distintas figuras políticas en ir a nuestro programa, así que nos sentimos muy satisfechos”. La conductora agregó que el objetivo central es “explicar las noticias políticas de una manera contingente y con análisis, pero también de una manera entretenida y diferente”.

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