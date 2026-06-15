Médicos del Hospital de Quilpué visitan el nuevo Hospital Provincial Marga Marga para conocer sus futuras instalaciones

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Profesionales recorrieron las dependencias del Hospital Provincial Marga Marga como parte de la etapa de habilitación del recinto y preparación para la puesta en marcha.

Casi una veintena de médicos de la Unidad de Emergencia del Hospital de Quilpué visitaron las modernas instalaciones que los esperan en el Hospital Provincial Marga Marga. La visita forma parte de las etapas de avance de la Puesta en Marcha del nuevo Hospital, que involucran que los distintos equipos de funcionarios conozcan in situ sus futuros lugares de trabajo.

La Unidad de Emergencia ofrece atención ambulatoria continua y permanente a pacientes adultos, pediátricos y gineco obstétricos. La Unidad de Emergencia Adulto está orientada al paciente, aplicando estrategias de mayor coordinación, comunicación y procesos eficientes, para minimizar los tiempos de espera y dar continuidad a los cuidados.

El Dr. Víctor Arancibia, Jefe de las Unidades de Emergencia Adulto e Infantil, encabezó la visita señalando que la instancia permite actualizar conocimientos y compartirlos con los equipos de funcionarios y con la comunidad: “Con esto, ya quedamos casi con el 100% de los colegas de Urgencia que vinieron a ver los flujos. Prontamente, nos vamos a juntar con los jefes de turno médico, con los jefes de turno de enfermería, para empezar a revisar mejor los flujos y, de esta forma, poder bajar la información después, a los pacientes y a la comunidad”.

La Unidad de Emergencia Adulto cuenta con más de mil metros cuadrados, 9 boxes de atención individual, una sala de observación con 18 cupos, dos boxes para pacientes aislados y dos de reanimación, con capacidad para 4 pacientes en total. La atención de pacientes comienza con la categorización, que permite priorizar la atención por gravedad y no por orden de llegada, de acuerdo al sistema ESI (Índice se Severidad de Emergencias).

El Dr. Víctor Rivera describió el establecimiento como “Grande, precioso, limpio. Lo más importante, (es que) es grande, eso es lo más importante. Gran cantidad de boxes, que nos va a servir para (dar) una buena calidad de atención a los pacientes. Entonces, ya tenerlo en un box, en una camilla, con el espacio y la dignidad que merecen, se agradece. Me encantaron los flujos. Tengo que darle una repasada para poder entenderlo bien todo, pero se nota que hay harto compromiso, harto trabajo detrás de todo esto, así que se agradecen bastante los flujos que ya están andando”.

Su colega, la Dra. Catalina Salgado, agregó que “da esperanza que el lugar va a funcionar demasiado bien para los pacientes, está muy bien ambientado, está muy bien pensado en los flujos, así que hartas expectativas en esto. Lo que más me gustó, la verdad, es la tecnología, el espacio físico, la cantidad de cosas nuevas que vamos a tener para atender a los pacientes”.

El Hospital Provincial Marga Marga se encuentra en plena etapa de habilitación, lo que considera capacitaciones, pruebas, simulaciones, implementación y revisión de espacios, equipos e insumos. La operación inicial del Hospital Provincial Marga Marga será “en espejo”, es decir, equivalente a las actuales prestaciones del Hospital de Quilpué, para, gradualmente, ir aumentando su oferta de acuerdo a las necesidades asistenciales de la comunidad.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.