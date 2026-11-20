Mega 2 y MegaGO transmitirán la gran final entre Colo-Colo y Universidad Católica de la Liga Femenina 2026
El encuentro decisivo del fútbol femenino nacional contará con una cobertura multiplataforma en señal abierta digital y streaming para todo Chile.
Este viernes 20 de noviembre a partir de las 18:30 horas, Colo-Colo y Universidad Católica definirán a las nuevas monarcas del fútbol femenino. Las Albas van por su quinto campeonato consecutivo, mientras que las Cruzadas llegan por primera vez en su historia a la final de la Liga Femenina.
Las mejores del torneo anual competirán en un inédito enfrentamiento para ganar la “Araucaria de Plata”. Además, ambas escuadras ya aseguraron su cupo a la Copa Libertadores Femenina 2027, tras superar sus respectivas semifinales ante Coquimbo Unido y Universidad de Chile.
La transmisión de MegaDeportes comenzará desde las 18:30 horas en el Estadio Santa Laura, a través de la señal Mega 2 y el plan básico de MegaGO. El relato del partido estará a cargo de Marcelo González, los comentarios de Diego Sánchez y el trabajo en cancha de Camila Romero.
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.