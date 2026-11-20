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El encuentro decisivo del fútbol femenino nacional contará con una cobertura multiplataforma en señal abierta digital y streaming para todo Chile.

Este viernes 20 de noviembre a partir de las 18:30 horas, Colo-Colo y Universidad Católica definirán a las nuevas monarcas del fútbol femenino. Las Albas van por su quinto campeonato consecutivo, mientras que las Cruzadas llegan por primera vez en su historia a la final de la Liga Femenina.

Las mejores del torneo anual competirán en un inédito enfrentamiento para ganar la “Araucaria de Plata”. Además, ambas escuadras ya aseguraron su cupo a la Copa Libertadores Femenina 2027, tras superar sus respectivas semifinales ante Coquimbo Unido y Universidad de Chile.

La transmisión de MegaDeportes comenzará desde las 18:30 horas en el Estadio Santa Laura, a través de la señal Mega 2 y el plan básico de MegaGO. El relato del partido estará a cargo de Marcelo González, los comentarios de Diego Sánchez y el trabajo en cancha de Camila Romero.

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