Mega confirma la fecha de estreno para “Carmen Gloria: Fuerte y Claro”

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El nuevo talk show de actualidad social conducido por Carmen Gloria Arroyo debutará en las pantallas para abordar las problemáticas cotidianas de los chilenos.

Tras su anuncio oficial hace algunas semanas, el nuevo espacio televisivo “Carmen Gloria: Fuerte y Claro” ya tiene definida su fecha de estreno. El programa, liderado por la conductora Carmen Gloria Arroyo, llegará a la pantalla de Mega el próximo martes 2 de junio, emitiéndose inmediatamente después del bloque de Meganoticias Alerta.

Este nuevo proyecto se presenta como un talk show de actualidad social que busca acompañar a los televidentes a través de historias reales y respuestas concretas frente a las diversas problemáticas que marcan el día a día de las personas en el país.

Con el respaldo de un panel de especialistas, el espacio se encargará de analizar diferentes situaciones de carácter familiar, social y económico. El objetivo de este equipo de profesionales será aportar orientación y ofrecer múltiples perspectivas para comprender y abordar de mejor manera los conflictos cotidianos que afectan a miles de hogares a nivel nacional.

Definido por su enfoque directo, cercano y conectado con la realidad social, el programa aspira a consolidarse como un punto de encuentro clave para la ciudadanía, abriendo espacios de conversación humana y sin rodeos sobre las temáticas de mayor preocupación pública.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.