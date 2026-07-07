Mega presenta el primer adelanto de su nueva teleserie vespertina: La Baronesa

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La nueva producción dramática, protagonizada por Loreto Valenzuela, llegará próximamente a las pantallas para reemplazar a “El jardín de Olivia”.

Mega ha revelado el primer spot de su próxima apuesta para el bloque de la tarde, “La Baronesa”. La historia se centra en Aurora, interpretada por Loreto Valenzuela, una mujer que ejerce un control absoluto sobre su familia, buscando preservar a toda costa el prestigio y las tradiciones de su clan.

La trama explora las complejas dinámicas de poder y los secretos familiares que rodean a Aurora, quien desde joven fue apodada “La Baronesa” por su imponente presencia. El elenco principal incluye a Patricio Achurra como su esposo Roberto, Carlos Díaz como su hijo Antonio, Lorena Bosch como su nuera Clara, y sus nietos Paula, Daniel y Emilia, interpretados por Francisca Armstrong, Francisco Reyes Cristi y Octavia Bernasconi, respectivamente.

Más allá de las relaciones familiares, la teleserie aborda la lucha de Aurora contra una oculta ludopatía. “Desesperada por proteger el legado que ha construido durante años, Aurora se enfrenta a una decisión extrema: comprometer el futuro de su nieta Emilia con Javier, lo que podría desencadenar consecuencias irreversibles dentro de la familia”, adelanta la sinopsis oficial sobre el conflicto que la enfrentará a Javier, personaje interpretado por Simón Pesutic.

La producción, que cuenta con la dirección de Quena Rencoret y Patricio González, y guiones de Verónica Saquel y Carlos Oporto, también integrará tramas paralelas como el matrimonio de fachada de Antonio y el misterioso accidente que afectará a Clara, dando inicio a los giros dramáticos de la historia.

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