Mega presenta el primer adelanto de su nueva teleserie vespertina: La Baronesa
La nueva producción dramática, protagonizada por Loreto Valenzuela, llegará próximamente a las pantallas para reemplazar a “El jardín de Olivia”.
Mega ha revelado el primer spot de su próxima apuesta para el bloque de la tarde, “La Baronesa”. La historia se centra en Aurora, interpretada por Loreto Valenzuela, una mujer que ejerce un control absoluto sobre su familia, buscando preservar a toda costa el prestigio y las tradiciones de su clan.
La trama explora las complejas dinámicas de poder y los secretos familiares que rodean a Aurora, quien desde joven fue apodada “La Baronesa” por su imponente presencia. El elenco principal incluye a Patricio Achurra como su esposo Roberto, Carlos Díaz como su hijo Antonio, Lorena Bosch como su nuera Clara, y sus nietos Paula, Daniel y Emilia, interpretados por Francisca Armstrong, Francisco Reyes Cristi y Octavia Bernasconi, respectivamente.
Más allá de las relaciones familiares, la teleserie aborda la lucha de Aurora contra una oculta ludopatía. “Desesperada por proteger el legado que ha construido durante años, Aurora se enfrenta a una decisión extrema: comprometer el futuro de su nieta Emilia con Javier, lo que podría desencadenar consecuencias irreversibles dentro de la familia”, adelanta la sinopsis oficial sobre el conflicto que la enfrentará a Javier, personaje interpretado por Simón Pesutic.
La producción, que cuenta con la dirección de Quena Rencoret y Patricio González, y guiones de Verónica Saquel y Carlos Oporto, también integrará tramas paralelas como el matrimonio de fachada de Antonio y el misterioso accidente que afectará a Clara, dando inicio a los giros dramáticos de la historia.
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.