Mejoramiento Integral de la Feria Caupolicán de Viña del Mar Busca Reforzar Seguridad y Modernizar Infraestructura

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La histórica intervención, solicitada por vecinos y feriantes, contempla cierre perimetral, pavimentación, luminarias y modernización de módulos de servicio.

Se iniciaron las obras de mejoramiento integral en la emblemática Feria Caupolicán, ubicada en Avenida Alessandri del sector de Achupallas en Viña del Mar. La histórica intervención, esperada por años por vecinos y feriantes, busca reforzar la seguridad y modernizar la infraestructura del centro de abastecimiento hortofrutícola.

El proyecto, impulsado por el municipio y los locatarios, cuenta con financiamiento de la administración municipal y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). La iniciativa representa una inversión directa destinada a mejorar la infraestructura y la seguridad, beneficiando a los 460 locatarios y a los numerosos visitantes del recinto.

La alcaldesa Macarena Ripamonti destacó la importancia de la recuperación de las ferias hortofrutícolas y bazares de la comuna, señalando que la Feria Caupolicán es una de las que abastece a la mayor cantidad de gente en Viña del Mar. “Por décadas no se le había puesto plata y levantamos un proyecto con la SECPLA, lo financió el Gobierno Regional y ahora partió”, afirmó la jefa comunal.

La intervención contempla la instalación de un nuevo cierre perimetral, pavimentación de la calle de acceso y de sectores interiores, así como la instalación de 13 torres de iluminación para fortalecer la seguridad. Además, se construirá un módulo de servicios que incluirá baños públicos, enfermería y oficinas administrativas.

Actualmente, los puestos se encuentran en proceso de reubicación temporal para permitir la ejecución de los trabajos. Una vez finalizadas las obras, los locatarios recuperarán su ubicación original en la feria.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.