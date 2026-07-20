Mercado Puerto de Valparaíso acoge muestra gratuita de la residencia artística Experimento nº4

Cargando... Cargando...

La iniciativa, financiada por Fondart 2026, presenta los resultados de tres meses de investigación escénica en torno a la noche y las sombras de la ciudad.

El proyecto “EXPERIMENTO nº4: Parpadeo. Instrucciones para aparecer en la oscuridad” invita a la comunidad a su muestra de apertura de procesos creativos, que se realizará este sábado 25 de julio a las 18:30 horas en el emblemático Mercado Puerto. La actividad cuenta con acceso completamente gratuito y está recomendada para mayores de 12 años.

La iniciativa es impulsada por la plataforma de investigación y creación Experimento, fundada por las artistas Bruna de la Fuente, Marcela Rendic y Paula Sofía. Desde 2023, este espacio convoca a creadores de diversas disciplinas escénicas a enfocarse en el proceso y el diálogo con el territorio, utilizando la arquitectura e historia del Mercado Puerto como un habitante más de la residencia.

En esta cuarta edición, el público podrá conocer las metodologías y preguntas detrás de las investigaciones de tres artistas locales: Loreto Cartes, con “Desastre del etimológico sin estrellas”; Soledad Medina, con “E.C.H.O.E.S.”; y Daniela Alcaide, con “Arquitectura de las sombras”. Sobre el evento, se destaca que “este sábado 25 de julio a las 18:30 horas, el Mercado Puerto de Valparaíso será el escenario de la muestra final de ‘EXPERIMENTO nº4: Parpadeo. Instrucciones para aparecer en la oscuridad’, un proyecto financiado por Fondart que reúne la investigación de tres meses de las artistas escénicas Daniela Alcaide, Loreto Cartes y Soledad Medina en torno a las sombras de la ciudad”.

El encuentro no solo compartirá los cuadernos de trabajo de las creadoras, sino que festejará los cuatro años de vida de esta comunidad autogestionada, que ha articulado el trabajo de alrededor de 12 artistas de la Región de Valparaíso, consolidándose como un espacio clave para la performance contemporánea regional.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram

