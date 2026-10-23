Mercado Puerto se convierte en epicentro de cultura, música y gastronomía este fin de semana

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La Municipalidad de Valparaíso invita a disfrutar de una nutrida agenda de actividades gratuitas en el Barrio Puerto, destacando la XIII Bienal Internacional de Artes y una ruta gastronómica local.

Un fin de semana cargado de artes, música, arquitectura y sabores porteños es la propuesta que la Municipalidad de Valparaíso ha preparado para este viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de octubre en el histórico Barrio Puerto. El Mercado Puerto se erige como el punto neurálgico de esta programación, ofreciendo espacios abiertos a la comunidad para recorrer y redescubrir el sector.

La iniciativa se enmarca en hitos culturales de gran relevancia, como la XIII Bienal Internacional de Artes de Valparaíso, la Bienal de Arquitectura, la conmemoración de los siete años de la ciudad como Ciudad Creativa de la Música de la UNESCO y las celebraciones del Día de las Artes, las Culturas, la Música y la Ópera Chilena. Estos eventos buscan dinamizar el barrio y atraer a visitantes hacia sus establecimientos comerciales y gastronómicos.

La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, extendió una invitación abierta a la ciudadanía: “Este fin de semana, Mercado Puerto tendrá actividades culturales y artísticas gratuitas, una feria de emprendimientos y una ruta gastronómica para recorrer y disfrutar la variada oferta que tiene Barrio Puerto. Invitamos a vecinos, vecinas y visitantes a participar de esta programación, conocer nuestro barrio fundacional de Valparaíso y, sobre todo, preferir el comercio local, porque también es una forma de apoyar a nuestros emprendedores, fortalecer la economía de nuestra ciudad y mantener vivo este barrio tradicional que además es Sitio Patrimonio Mundial”.

Para facilitar la experiencia, la Dirección de Desarrollo Económico y Cooperación Internacional (DDEYCI) ha organizado una ruta que integra a 16 establecimientos gastronómicos. Entre las 12:00 y las 15:00 horas, los asistentes podrán retirar mapas y pases gastronómicos en el Mercado Puerto. La oferta culinaria incluye locales como Café Aduana, Marisquería Puerto Mil-Nay, Porto Di Vino, Flaca Gorda, Marisquería Los Porteños, Liberty, Asu Mare, Restaurant Doris, La Pará Kultural, Taberna de Oscar, Callejón Café, El Bajón Express, Star Valp, Sushi Puerto Rolls, 504 Coffee Bar y Artefacto Pizzería.

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