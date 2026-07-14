Mesa Social Camino Internacional y Colbún abren postulaciones al Fondo de Desarrollo Social 2026

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La iniciativa busca financiar proyectos comunitarios que mejoren la calidad de vida de los habitantes del sector a través de un proceso que incluye capacitación y acompañamiento técnico.

Con la participación de más de 30 dirigentes sociales y representantes de diversos sectores del territorio, la Mesa Social Camino Internacional–Colbún lanzó una nueva versión del Fondo de Desarrollo Social. La iniciativa, ejecutada por la Corporación Pro Aconcagua, tiene como objetivo principal apoyar proyectos impulsados por organizaciones comunitarias para fortalecer la calidad de vida de sus habitantes.

El fondo está dirigido a juntas de vecinos, organizaciones funcionales y centros generales de padres y apoderados de Camino Internacional que cuenten con personalidad jurídica vigente. Las organizaciones podrán postular iniciativas orientadas al mejoramiento de infraestructura comunitaria, equipamiento, seguridad, deporte, cultura, medio ambiente y fortalecimiento organizacional, entre otros ámbitos.

El delegado presidencial provincial de Los Andes, Ricardo Figueroa, valoró la instancia y destacó la importancia del trabajo colaborativo. “Esta iniciativa fortalece el trabajo de las organizaciones y demuestra que, cuando existe colaboración entre el mundo público, privado y la comunidad, es posible concretar proyectos que mejoran la calidad de vida de los vecinos. Los invito a participar, perseverar y aprovechar esta oportunidad para seguir construyendo un mejor Camino Internacional”, expresó.

Por su parte, Gonzalo Palacios, jefe de Comunidades Centrales Zona Centro-Norte de Colbún, señaló: “Este fondo busca abrir oportunidades para que más organizaciones puedan transformar sus ideas en proyectos concretos. Nuestro compromiso es acompañarlas durante el proceso, para que ninguna barrera impida presentar una buena iniciativa y seguir fortaleciendo el desarrollo comunitario del Camino Internacional”.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 31 de agosto de 2026, a las 18:00 horas, a través de la plataforma digital Charly.io. Además, se realizarán jornadas de capacitación los días 21 y 28 de julio para apoyar la correcta presentación de los antecedentes.

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