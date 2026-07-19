Mi segundo tiempo: Leonor Varela y Angélica Castro estrenan segunda temporada en 13C

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El espacio, que busca visibilizar y celebrar la experiencia femenina en su etapa más auténtica, regresa a las pantallas con una propuesta íntima y reveladora.

Hoy, a las 22:30 horas, llega a las pantallas de 13C el esperado segundo ciclo del espacio “Mi segundo tiempo”, conducido por Leonor Varela y Angélica Castro. La producción, que cuenta con la dirección y guion de Sol Leyton y el equipo de la productora Mandarina, se consolida como una propuesta necesaria en el panorama audiovisual actual, desafiando los estándares que históricamente han definido la identidad femenina a partir de la juventud y la belleza.

A lo largo de doce capítulos de una hora, esta nueva entrega profundizará en lo que significa envejecer siendo mujer hoy. Si bien la primera temporada se centró en el autoconocimiento, este segundo ciclo abordará cómo las mujeres viven sus transformaciones, explorando temas como las emociones, la salud, el cuerpo, la sexualidad, el trabajo y el propósito de vida. Cada episodio combinará conversaciones profundas con entrevistas a especialistas y testimonios honestos.

Sobre el propósito del programa, Evelyn Araos, productora ejecutiva de 13C, señala: “Más que un programa, ‘Mi segundo tiempo’ es un manifiesto sobre la autonomía y el derecho a escribir nuevos capítulos a cualquier edad, recordando que este ‘segundo tiempo’ no es una despedida ni el epílogo de la vida, sino la oportunidad más luminosa y el comienzo más auténtico”.

La amistad de más de 20 años entre las conductoras es el motor de este proyecto. Angélica Castro reflexiona sobre la importancia de este espacio: “Nos dimos cuenta que la información correcta es clave en esta etapa de la vida y estamos felices por el feedback constante que hemos logrado… y no tenemos duda que esta segunda temporada será tremendamente valiosa y profunda”. Por su parte, Leonor Varela destaca el trabajo colaborativo: “La he visto evolucionar y es un privilegio trabajar junto a ella en este proyecto, tanto por su calidad profesional como su experiencia en las comunicaciones. Ella tiene una gran capacidad para entender la televisión y sus ritmos”.

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