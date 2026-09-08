Milf se consolida en el área digital del 13 y estrena segunda temporada con renovados looks

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El espacio conducido por Claudia Conserva, Maly Jorquiera y Yazmín Vásquez regresa con un segundo ciclo cargado de novedades, manteniendo su sello de autenticidad y humor.

Tras un esperado reencuentro que marcó el regreso de “Milf” en su formación original después de ocho años, el programa logró cautivar a un fiel público, transformándose en un éxito absoluto del área digital del 13. El espacio, que alcanza una permanencia de más de 30 minutos por parte de sus visitantes, estrena ahora su segundo ciclo, más libre que nunca y manteniendo su inconfundible sello.

Sobre las novedades de este nuevo ciclo, Maly Jorquiera comenta que “estamos con cambios de look muy profundos y también con cambios de la escenografía. Es muy importante, porque ahora nos podemos parar, sentar, bailar, hacer todo lo que nos gusta; y siempre con una química muy fuerte entre nosotras”.

Por su parte, Claudia Conserva reflexiona sobre su evolución en pantalla: “perdí el miedo, perdí la vergüenza, me siento más libre que nunca y, por lo mismo, fluyo más. Antes era mucho más estructurada y controladora; ahora vengo al programa sólo a pasarlo bien”. Asimismo, Yazmín Vásquez destaca la conexión con la audiencia: “nos reímos con la gente y no de la gente… nos reímos de nosotras mismas y creo que eso a las personas les gusta”.

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