Millonaria inversión permitirá renovar la Plaza Sotomayor y sus alrededores en Valparaíso

Cargando... Cargando...

Con más de $3.370 millones del FNDR, el proyecto considera el mejoramiento integral de pavimentos peatonales y vehiculares, devolviendo el valor a este emblemático centro social y sitio de Patrimonio Mundial.

Una gran noticia surgió tras la última sesión del Concejo Municipal de Valparaíso, donde se aprobó de forma unánime la propuesta de adjudicación que permitirá llevar a cabo una completa e histórica renovación de la Plaza Sotomayor.

Este importante centro social porteño, que sirve como puerta de entrada y salida al Sitio de Patrimonio Mundial, tendrá una intervención con una inversión de $3.370.791.961, financiados por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). El proyecto contempla el mejoramiento de los pavimentos peatonales de los bandejones centrales y aceras, así como los pavimentos vehiculares de toda la extensión y entorno conformado por el conjunto de Plaza Sotomayor, Plaza Justicia y acceso a Muelle Prat. El objetivo es generar un espacio amplio para el desarrollo de actividades comunales y mejorar la accesibilidad universal en toda el área.

La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, destacó la importancia de esta intervención, señalando que “son obras muy esperadas por la comunidad ya que es una inversión necesaria para la ciudad, traerá consigo movimiento, generación de empleo y, por supuesto, valoriza lo que es la Zona Típica y el Sitio de Patrimonio Mundial; mejorando la experiencia y calidad de vida de quienes transitan, trabajan o pasean diariamente por el sector. Ahora bien, Sin duda que durante un tiempo será algo incómodo para ellos mismos y nosotros como municipio, que desarrollamos distintas actividades en el lugar, pero por el bien de la ciudad tendremos que acomodarnos a ello”.

El proyecto cuenta con la completa aprobación del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) y SERVIU, quienes acogieron todos sus requerimientos, y tendrá un plazo máximo de ejecución de 600 días corridos a contar de la fecha del acta de entrega del terreno.

En la misma línea, la concejala Valentina Véliz celebró la noticia comentando que “es una iniciativa que no solamente mejora el tejido social de nuestra comuna, sino que también el espacio, ya que en este lugar confluyen muchas entidades como la Armada de Chile, los vecinos y el comercio local. Es por eso que valoro el compromiso de todos los concejales y el Gobierno Regional por la distribución de estos recursos a nuestra comuna y mejorar el espacio público”.

Asimismo, el concejal Lukas Cáceres también tuvo palabras para referirse a esta intervención, comentando que “es una tremenda obra de $3.370.791.961, una gran inversión para Valparaíso, anhelada por la ciudadanía; y que tendrá una tipificación al respecto de su proceso que es importante aclararlo debido a que la magnitud de la obra repercutirá en la cotidianeidad de la ciudad; sin embargo, esta misma magnitud será una mejora respecto a cómo se habita y cómo se vive en la comuna en términos viales, y en lo que significa una plaza emblemática como lo es Sotomayor”.

Como se mencionó anteriormente, estas obras de mejoramiento implicarán una interrupción temporal en la dinámica habitual de su uso. Desde el municipio se ha dialogado con representantes de distintas agrupaciones —como la feria de emprendedores y artesanos que utiliza dicho espacio— y se ha trabajado con antelación en una propuesta de desvíos, según etapa de ejecución del proyecto, con la finalidad de resguardar y dar continuidad a la accesibilidad y correcto funcionamiento general del sector.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram



Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.