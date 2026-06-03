Minera Vizcachitas lanza cuarta versión de fondo concursable para organizaciones sociales de Putaendo

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El programa Vincula Putaendo 2026, con postulaciones abiertas hasta el 18 de junio, busca fortalecer el desarrollo de las organizaciones comunitarias de la comuna.

Con el propósito de contribuir al desarrollo y la construcción de capacidades en las organizaciones comunitarias de Putaendo, Minera Vizcachitas, en conjunto con la Corporación Simón de Cirene, abrió las postulaciones de la cuarta versión del fondo concursable para organizaciones sociales y comunitarias de la comuna, Programa Vincula Putaendo 2026.

Este fondo concursable está dirigido a 35 organizaciones sociales y comunitarias de Putaendo que cuenten con personalidad jurídica y RUT del SII vigente, con un mínimo de 12 meses de antigüedad. Las iniciativas deben buscar solucionar o contribuir con problemáticas existentes que beneficien a los vecinos de la comuna, incluyendo capacitaciones, adquisición de bienes para actividades sociales, mejora de infraestructura y compra de materias primas o insumos indispensables.

Las organizaciones seleccionadas accederán a un apoyo formativo, consistente en una capacitación para postular a fondos concursables, y un apoyo económico de $1.000.000 de pesos, entregado como capital de inversión.

Para el director de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Minera Vizcachitas, Ignacio Melero, “estamos muy contentos con el lanzamiento de esta cuarta versión del fondo concursable ya que así consolidamos nuestro compromiso con los vecinos de Putaendo. Con el Programa Vincula Putaendo 2026 fortalecemos el desarrollo productivo y social de la comuna apoyando a las organizaciones locales que generen un impacto directo en el bienestar de toda la comunidad. Invitamos a participar de esta iniciativa a todas las organizaciones sociales, ya que estamos convencidos que así beneficiamos a todos los vecinos de la comuna”.

Las charlas informativas y postulaciones presenciales se llevan a cabo el 28 de mayo y el 4 de junio a las 10 horas en las oficinas de Minera Vizcachitas de Putaendo. Además, se suman dos jornadas de postulación presenciales el 10 y 17 de junio.

Los proyectos adjudicados serán anunciados y difundidos durante la semana del 6 de julio de 2026. Las organizaciones seleccionadas deberán asistir a dos talleres de asociatividad para promover la colaboración, y a un taller de buenas rendiciones.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.