Ministerio de Transportes inicia plan de retiro de cables en Quilpué y la Región de Valparaíso

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La iniciativa busca recuperar el espacio público mediante el retiro de cables en desuso, interviniendo más de 10 mil puntos en toda la región durante sus distintas fases.

Desde la Plaza Rengifo de Quilpué, el biministro de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange; la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido; la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, y representantes del gremio Idicam y las empresas ClaroVTR y Mundo Telecomunicaciones, encabezaron el inicio de los trabajos del Plan de Ordenamiento y Retiro de Cables en la comuna. El objetivo central es recuperar el espacio público y contribuir a generar entornos más ordenados y seguros.

Este plan de alcance nacional, que comenzó su implementación en mayo de este año, contempla la intervención de más de 66 mil puntos a lo largo de todo el país y el retiro de aproximadamente 6.500 kilómetros de cables en desuso. En la Región de Valparaíso, la planificación considera más de 10 mil puntos de intervención en 37 comunas, siendo Quilpué la cuarta con mayor cantidad de puntos a nivel regional, con 416 sectores identificados.

El biministro Louis de Grange señaló que “hoy iniciamos aquí, en la Plaza Rengifo, el despliegue en terreno del Plan de Retiro y Ordenamiento de Cables en la región, una iniciativa que nos permitirá recuperar y ordenar los espacios públicos para que las familias de Quilpué cuenten con barrios más limpios, seguros y ordenados. En esta comuna intervendremos más de 400 puntos, reduciendo riesgos para peatones y vehículos y permitiendo que vecinos y transporte puedan desplazarse con mayor seguridad y confianza”.

Por su parte, la subsecretaria Garrido explicó que “nuestra prioridad es que la recuperación del tendido aéreo se haga con orden y sin afectar a las familias. Estaremos desplegados en terreno supervisando que las empresas realicen sus retiros de manera adecuada en los 416 puntos de la comuna, y también en Valparaíso, Viña del Mar, San Antonio y Papudo durante este año”.

La alcaldesa Carolina Corti destacó el impacto positivo de la medida: “Hoy estamos avanzando en un reordenamiento y en el retiro de cables que ya no se utilizan, algo que valoramos profundamente, especialmente por el impacto positivo que tendrá en la imagen de la ciudad. Esta iniciativa va en línea con la política pública local que estamos impulsando en Quilpué, tanto en el sector de El Belloto como en la zona rural”.

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