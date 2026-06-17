Ministra de Educación lidera primera sesión del Consejo Nacional de Directores por Chile en Cree Cerro Navia

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El Consejo Nacional de Directores por Chile realizó su primera sesión para definir una hoja de ruta que fortalezca el liderazgo educativo en el país.

La ministra de Educación, María Paz Arzola, encabezó la primera sesión del Consejo Nacional de Directores por Chile, realizada en el colegio Cree Cerro Navia. Este consejo, integrado por 25 directores de excelencia que representan las diversas regiones, dependencias, niveles y contextos educativos del país, tiene como objetivo construir acuerdos y definir prioridades para el fortalecimiento del liderazgo pedagógico y la mejora del sistema educativo.

La ministra Arzola explicó que el consejo tendrá un rol estratégico en el desarrollo de una agenda nacional de prioridades educativas y en la construcción de una hoja de ruta ministerial orientada al fortalecimiento del liderazgo directivo. “Hemos podido recoger las miradas de los directores a lo largo del país; participaron casi la mitad de los directores del sistema educativo, estamos orgullosos de ello. Es un insumo muy importante lo que recogimos”, señaló la secretaria de Estado.

El Consejo Nacional de Directores por Chile está conformado por un director de cada región del país, con excepción de la Región Metropolitana, que cuenta con diez representantes. Los 14 directores y 11 directoras lideran diversos tipos de establecimientos, incluyendo escuelas rurales, liceos técnico-profesionales, humanistas-científicos y jardines infantiles, con diferentes dependencias administrativas (particulares subvencionados, SLEP, municipales, particulares pagados, Junji, Integra y VTF).

Durante marzo, el Ministerio de Educación impulsó el proceso participativo “Directores por Chile”, que incluyó 16 encuentros regionales y una encuesta nacional online respondida por 5.734 directores. Los principales hallazgos, presentados al consejo, destacaron la convivencia escolar, el bienestar socioemocional y la sobrecarga administrativa como las preocupaciones transversales de los equipos directivos.

La ministra Arzola indicó que “hay una tendencia en el sistema educativo a sobrecargar requerimientos; eso se podría haber evitado, porque ha terminado por debilitar el criterio de quienes están en las escuelas y liceos teniendo que enfrentar y resolver los problemas”.

En las siguientes sesiones, se priorizarán medidas de corto, mediano y largo plazo, se elaborarán recomendaciones y se validarán propuestas desde la experiencia territorial. El Consejo Nacional de Directores continuará funcionando como una instancia consultiva permanente para acompañar, dar seguimiento y retroalimentar las políticas y estrategias que se desprendan de la hoja de ruta construida.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.