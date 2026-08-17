17/08/2026
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Ministro del Deporte acompaña a las Guerreras Rojas en el cierre del Mundial de Vóleibol U17

Marcelo Andrade Saez

El ministro Francisco Riveros destacó la histórica participación de la selección nacional en el certamen internacional, que concluyó su paso por el torneo en San Felipe.

Selección chilena de vóleibol femenino celebrando un punto durante el Mundial U17.

El ministro del Deporte, Francisco Riveros, acompañó este sábado a las Guerreras Rojas en el cierre de su participación en el Mundial Femenino U17 de Vóleibol, evento que por primera vez se desarrolló en Chile y que reunió a 24 selecciones de todo el mundo. La jornada concluyó en San Felipe, donde el secretario de Estado estuvo presente en el último partido de Chile, disputado ante Puerto Rico en el Liceo Mixto.

Acción de bloqueo en la red durante el partido de Chile en el Mundial U17.

Las nacionales finalizaron en el 22° lugar del torneo tras caer ante Puerto Rico por 25-16, 25-23 y 25-23. Previamente, el equipo nacional había logrado triunfos ante Egipto y Argelia, este último por 3-0, lo que les permitió acceder a la definición por los puestos 21° y 22°.

Jugadoras de la selección chilena celebrando un punto en el Mundial de Vóleibol U17.

El ministro Riveros valoró el esfuerzo de las deportistas y el impacto de la competencia: “Más allá de los resultados, estas jugadoras se llevan una experiencia que va a ser muy importante para su desarrollo deportivo. Tuvieron la oportunidad de representar a Chile, competir frente a las mejores del mundo y hacerlo en casa, acompañadas por sus familias y por miles de personas que siguieron este Mundial”.

Finalmente, el titular de la cartera se refirió al legado del evento: “Este Mundial termina, pero deja un legado que va mucho más allá de la competencia. Queremos que las niñas y jóvenes que siguieron a las Guerreras Rojas sepan que es posible llegar a estos escenarios, representar a Chile y soñar en grande a través del deporte”.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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