Ministro Poduje anuncia inversión de 900 millones en pavimentación para Lomas Latorre en Viña del Mar

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El titular del Minvu recorrió el sector alto de la comuna para supervisar medidas ante el sistema frontal y confirmar el inicio de obras viales en 30 días.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Ivan Poduje, se desplegó en el sector de Lomas Latorre, en la parte alta de Viña del Mar, junto al seremi Marcelo Ruiz y equipos técnicos del Serviu. El objetivo de la visita fue constatar el avance de la reconstrucción y coordinar medidas preventivas ante el sistema frontal que afecta a la zona, asegurando el acceso de las familias a insumos de protección para sus viviendas.

En el marco de este despliegue, el secretario de Estado señaló: “Estamos en Lomas Latorre verificando el tema de la lluvia. Esta es una zona de reconstrucción. Sabemos que vienen lluvias fuertes, y hemos coordinado la entrega de una Tarjeta de Materiales, que permite que los vecinos adquieran materiales más rápido. Y, además, agradezco al municipio que ya ha traído sacos de arena, a través de la Dideco de la alcaldesa Ripamonti, que es la mejor solución para desviar el agua acá en los cerros de Viña del Mar. Estamos también hablando para que, a través de Senapred, se puedan traer más”.

Asimismo, la autoridad anunció una inversión de 900 millones de pesos destinada a obras viales que transformarán la conectividad del sector. “Estamos anunciando la construcción de las calles. Estas calles de tierra están desde que se armó la población y en los próximos 30 días comenzamos la pavimentación con una inversión de 900 millones de pesos que es de el plan de reconstrucción; porque este plan no solo es construir las casas, sino que, además, es construir los muros que necesitan estas casas y las calles para que el agua fluya y la gente llegue tranquila, los adultos mayores puedan salir en un vehículo de emergencia, y los muros que son fundamentales para evitar los escombros”, afirmó Poduje.

El proyecto contempla la intervención de ocho calles, incluyendo Las Rosas, Las Hortensias, Las Fucsias, Los Crespones, Los Pensamientos, Las Araucarias, Las Acacias, Las Chilcas y la Escalera Larga. Las obras incluirán soluciones de aguas lluvias, veredas, accesibilidad universal, muros de contención y señalética, con el fin de mejorar la seguridad y calidad de vida de los habitantes.

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