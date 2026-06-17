Minvu abre primer llamado 2026 al Subsidio para Sectores Medios con postulaciones 100% online

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El Ministerio de Vivienda y Urbanismo dio inicio al primer llamado nacional 2026 del subsidio DS-1, dirigido a familias de ingresos medios que buscan adquirir o construir su primera vivienda. Las postulaciones se extenderán hasta el 30 de junio de forma digital.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) anunció este martes 16 de junio el inicio del primer llamado nacional de 2026 al Subsidio para Sectores Medios, conocido como “DS-1”. Este beneficio está diseñado para familias de ingresos medios que aún no poseen una vivienda, pero que demuestran capacidad de ahorro y la posibilidad de complementar el valor de la propiedad con recursos propios o financiamiento hipotecario.

El seremi de Vivienda de la región, Marcelo Ruiz, destacó la importancia de este subsidio: “Como gobierno estamos trabajando para que más familias puedan ser propietarias y, para ello, este subsidio DS1 es una muy importante ayuda del Ministerio de Vivienda para lograr este anhelo. Por eso hace pocos días completamos la entrega de más de mil certificados en toda la región y ahora invitamos a las personas a postular en este primer llamado 2026 que estará abierto hasta el próximo 30 de junio”.

El proceso de postulación se realizará de forma completamente digital a través del sitio web www.minvu.cl. Los interesados deberán contar con la Clave Única. Según el calendario establecido por la cartera, desde el 16 de junio se habilitó la modalidad de postulación automática para aquellos postulantes no seleccionados en llamados anteriores, quienes podrán revisar su propuesta de postulación en www.minvuconecta.cl. Para las nuevas postulaciones y para quienes necesiten actualizar antecedentes, el proceso se inició este miércoles 17 de junio, pudiendo presentar formularios con información nueva a partir de este viernes 19.

Es fundamental tener en cuenta que el ahorro mínimo exigido para postular debe figurar como saldo disponible en la cuenta de ahorro para la vivienda a más tardar el 29 de mayo de 2026.

El subsidio DS1 permite la compra de viviendas nuevas o usadas, o la construcción en sitio propio, tanto en zonas urbanas como rurales. El programa se divide en tres tramos de postulación y faculta el acceso a viviendas de hasta 2.200 UF en zonas regulares. En el caso de regiones de la zona norte (Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama), el extremo sur (Aysén y Magallanes), además de las provincias de Chiloé y Palena, y las comunas de Juan Fernández y Rapa Nui, el valor máximo de la vivienda puede ascender hasta las 2.600 UF. El monto específico del subsidio variará según el tramo de postulación y el valor de la vivienda.

El ministro Iván Poduje enfatizó: “Este llamado busca apoyar a familias de ingresos medios que cuentan con capacidad de ahorro, pero que necesitan el apoyo del Estado para acceder a una vivienda. Por eso, es importante que las personas revisen desde ya los requisitos y tengan su ahorro acreditado al 29 de mayo”.

Los requisitos generales para postular incluyen tener como mínimo 18 años, contar con Cédula de Identidad Nacional vigente (o para extranjeros con residencia definitiva), estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y cumplir con la calificación socioeconómica requerida según el tramo. Además, se exige una cuenta de ahorro para la vivienda con al menos 12 meses de antigüedad (apertura máxima hasta el 30 de mayo de 2025) y tener el ahorro mínimo exigido depositado al 29 de mayo de 2026.

El ahorro mínimo varía según el tramo y la modalidad de postulación: 30 UF para el Tramo 1 en adquisición de viviendas; 40 UF para el Tramo 2 en adquisición; y 80 UF para el Tramo 3 en adquisición. Para construcción en sitio propio y densificación predial, se requieren 30 UF para el Tramo 2 y 50 UF para el Tramo 3.

Para este llamado se implementarán condiciones especiales, como la no exigencia de preaprobación de crédito hipotecario y la ampliación de la vigencia de los documentos de acreditación del terreno para la modalidad de construcción. Aquellos que ya hayan presentado esta documentación en llamados anteriores de 2025 no necesitarán volver a entregarla. La vigencia de la residencia definitiva para personas extranjeras será verificada antes del proceso de selección, solicitando la presentación de su cédula de identidad para personas extranjeras con residencia definitiva, excepto en la postulación automática.

Mayor información sobre el Subsidio para Sectores Medios está disponible en www.minvu.cl, en la sección de “Beneficios de vivienda”.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.