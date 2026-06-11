Minvu culmina entrega de 1.038 subsidios habitacionales para sectores medios en la región

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La iniciativa, que incluyó a la provincia de Petorca con 56 familias beneficiadas con el DS01 y 51 con el DS10, busca apoyar el acceso a la vivienda propia en zonas urbanas y rurales.

Con la presencia del seremi de Vivienda y Urbanismo, Marcelo Ruiz, y el director (s) de Serviu Valparaíso, Rodrigo Muñoz, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) concluyó la entrega regional de los subsidios habitacionales del Programa de Sectores Medios (DS01) en Petorca. En esta provincia, 56 familias recibieron sus certificados, totalizando 1.038 beneficiarios en toda la región.

Durante la jornada en Petorca, también se otorgaron 51 certificados del Programa de Habitabilidad Rural (DS10), una línea ministerial destinada a familias que residen fuera de los radios urbanos y poseen un predio para construir una nueva vivienda.

El seremi Minvu, Marcelo Ruiz, expresó su satisfacción por el cierre de este proceso: “Como gobierno y como ministerio estamos muy contentos de haber culminado aquí en Petorca la entrega del subsidio número 1.038 de sectores medios. Pero también aprovechamos de entregar subsidios del Programa de Habitabilidad Rural, que ayuda al Chile profundo. Este beneficio permite que las personas levanten sus nuevas viviendas en su propio terreno. De esta forma, como gobierno a través de nuestro trabajo como Minvu nos sumamos a esta fuerza con la cual hay que empujar el sueño de la casa propia que es trascendente y transversal en las familias chilenas”.

Asimismo, Ruiz añadió que “estamos enfocados en seguir trabajando en el avance habitacional de nuestra región, buscando soluciones y destrabando los problemas para que día a día más familias se sumen a este anhelo”. Esta idea fue respaldada por el delegado presidencial de la zona, Andrés Soza, quien afirmó que “tal como lo ha pedido el presidente José Antonio Kast seguimos apoyando fuertemente a todas las familias de sectores medios de toda la provincia de Petorca, sobre todo, de las localidades rurales para que puedan edificar el sueño de la casa propia”.

Para guiar a los beneficiarios en los siguientes pasos del proceso, un equipo de profesionales de Serviu Valparaíso ofreció una charla informativa, resolviendo dudas sobre la aplicación y uso del subsidio.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.