Minvu proyecta entrega del Parque Barón para fines de este año y coordina su puesta en marcha

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La reactivación del Comité de Gestión, integrado por el ministerio, la Empresa Portuaria de Valparaíso y el municipio, busca definir los aspectos clave para la apertura del nuevo espacio público que reconectará a la ciudad con el mar.

En la etapa final de su ejecución se encuentra el proyecto urbano Parque Barón, que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo está desarrollando en Valparaíso. Las obras ya cuentan con un 85% de avance, por lo que desde la cartera proyectan su inauguración para la última parte de este año.

Este fue uno de los antecedentes que el Minvu, encabezado por el seremi del ramo, Marcelo Ruiz, entregó al Comité de Gestión, que reúne a este ministerio, el Serviu, la Empresa Portuaria de Valparaíso y la Municipalidad de Valparaíso, y que en su última sesión abordó las materias necesarias para alistar el término de esta emblemática iniciativa y la respectiva puesta en funcionamiento del espacio.

Al respecto, el seremi Marcelo Ruiz, junto con valorar la reactivación de estas reuniones, sostuvo que “estamos enfocados en poder abordar este último tramo que queda, producto que como ya se ha avanzado un 85%, tenemos que focalizar en el proceso de cierre de la obra y de apertura del parque y en ese sentido, hemos ido analizando todos aquellos elementos que nos permitan definir su mantención, los accesos y también todas las condicionantes futuras que tendrá el recinto que, sin duda, es un enorme aporte a la ciudad de Valparaíso”.

En tanto la alcaldesa, Camila Nieto, agregó que “este es uno de los proyectos urbanos más importantes para Valparaíso, ya que esta es una inversión de más de 25 mil millones de pesos que destaca en nuestra ciudad. El avance que tiene nos llena de optimismo y también nos compromete a seguir trabajando de forma coordinada para que el proyecto llegue a buen puerto y pueda ser disfrutado por nuestras personas que viven acá y quienes nos visitan”.

Los trabajos ya concluyeron casi en su totalidad la fase de obra gruesa y en los próximos meses continuarán con las faenas de instalación del paisajismo, el sistema de riego y las zonas de juegos, que son parte del equipamiento que tendrá el Parque Barón en sus cerca de 12 hectáreas de extensión, que también incluye un skatepark y un espacio destinado a poder disfrutar de la costa porteña.

Frente al desafío que implica para la ciudad el poder contar con un parque de estas características, las diversas instituciones han ido desarrollando un trabajo para poder aunar las acciones que permitan, en primer lugar, concretar este proyecto, pero también proyectar lo que será su uso. Dentro de esto, el Comité de Gestión cumple un rol primordial para poder organizar este trabajo futuro, así como también la mirada que se tiene de las obras que se están desarrollando en el borde costero.

La alcaldesa Nieto, tras participar de esta última sesión, afirmó que “el Comité de Gestión demuestra que cuando las instituciones colaboran, cuando nos ponemos a dialogar y ponemos por delante la ciudad es posible concretar iniciativas que realmente mejoran la calidad de vida, amplían el acceso a espacios públicos de calidad y fortalecen los vínculos históricos de Valparaíso con el mar”.

Otro actor clave es la Empresa Portuaria. Su gerente general, Franco Gandolfo, destacó también el espacio de trabajo al señalar que “hemos iniciado una etapa que tiene que ver con ponernos de acuerdo y preparar al uso público el parque, porque esta es una gran obra que desarrolla el Estado en conjunto con la Empresa Portuaria de Valparaíso, una obra en el borde costero de la ciudad, dentro del recinto portuario y es la primera intervención que se abre al uso público en este concepto de apertura y transformación del borde costero de Valparaíso en este marco del denominado acuerdo por Valparaíso, en el marco de las obras de la ampliación portuaria de este puerto y, por lo tanto, ya comienzan a concretarse estas obras”.

Por su parte, el seremi Minvu, Marcelo Ruiz con su mirada urbanística añadió que “para nosotros como ministerio es muy positivo ver como lentamente los distintos actores nos hemos ido poniendo de acuerdo para el uso del borde costero de Valparaíso, que es el motor de la ciudad. Por eso es muy importante, el acuerdo que se produce de acuerdo al crecimiento portuario, los espacios públicos, las actividades de esparcimiento y los equipamientos y eso es una muy buena noticia para Valparaíso”.

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