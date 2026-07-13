Miss Universo Chile lideró la sintonía en su estreno con glamour y nuevas eliminaciones

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El certamen de belleza debutó por las pantallas de Mega con una jornada marcada por pasarelas en bikini y gala, consolidándose como lo más visto en su horario.

La primera entrega de Miss Universo Chile, emitida este domingo 12 de julio, cautivó a la audiencia nacional. Durante el capítulo, las 29 representantes comunales en competencia desfilaron en pasarelas de bikini y gala, luciendo vestidos negros, además de participar en rondas de preguntas diseñadas para acercar sus historias personales al público.

El jurado, compuesto por la presidenta Viviana Nunes, Edgardo Navarro, Camila Andrade, y los jueces invitados Karen Doggenweiler y Luis Jara, tuvo la difícil misión de seleccionar a las clasificadas a la semifinal. Las candidatas elegidas para avanzar fueron las representantes de Maipú, Antártica, Antofagasta, Padre las Casas, Peñalolén, Huechuraba, Pucón, La Reina, Machalí, Los Ángeles, Vitacura, Las Condes, San Pedro de la Paz, Talca, Concepción, Temuco, Viña del Mar y Lo Barnechea. A ellas se sumaron las aspirantes de Rancagua y Loncoche, quienes lograron su cupo gracias a la votación del público.

En términos de audiencia, el programa lideró ampliamente. Entre las 22:20 y las 00:59 horas, las transmisiones de Mega y Mega 2 —esta última con una emisión especial que incluyó traducción simultánea en lengua de señas— promediaron 594.629 personas por minuto. En el mismo bloque horario, CHV alcanzó un promedio de 467.666 personas, mientras que Canal 13 y TVN registraron 274.397 y 274.269 personas por minuto, respectivamente. El concurso, que cuenta con la animación de Julio César Rodríguez, continuará su camino este domingo 19 en horario prime.

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