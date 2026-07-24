Moderno helipuerto del Hospital Provincial Marga Marga avanza en su habilitación tras inspección de la DGAC

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La nueva infraestructura permitirá fortalecer la red de traslados aeromédicos del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca, garantizando una respuesta más oportuna para pacientes críticos.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) realizó la primera inspección anual al helipuerto del nuevo Hospital Provincial Marga Marga, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa vigente y mantener la autorización para su funcionamiento como infraestructura destinada a traslados aeromédicos de emergencia.

La fiscalización evaluó aspectos técnicos críticos, tales como el estado de la superficie de la plataforma, dimensiones, coordenadas, señalización diurna y nocturna, sistemas de iluminación, indicador de viento y los sistemas de salvamento y extinción de incendios. Estas inspecciones son obligatorias para resguardar la seguridad de las operaciones aéreas.

El helipuerto cuenta con una superficie de 676 metros cuadrados, compuesta por una plataforma de hormigón armado con capacidad para recibir aeronaves de hasta cinco toneladas. La estructura incorpora un acceso directo a las unidades clínicas mediante una pasarela para el traslado de camillas desde el séptimo nivel de la torre de hospitalización.

La Subdirectora Médica del SAMU de la red del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca, Dra. Teresa Desenzani, destacó la relevancia de esta obra: “El poder tener la total capacidad de helipuertos de nuestro sistema hospitalario, de la red del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca, es muy importante para poder hacer un ejercicio coordinado de lo que son los traslados aéreos”.

La especialista enfatizó que esta infraestructura potenciará la capacidad de respuesta frente a emergencias: “Se hacen traslados de pacientes críticos intrarregionales, es decir, desde lugares más lejanos, por ejemplo, un paciente de la comuna de Olmué o de Colliguay de esta Provincia, puedan ser trasladados rápidamente en helicóptero al Hospital de Marga Marga. Eso va a brindar seguridad a los pacientes y podrá dar acceso a recursos críticos, como los Pabellones de Urgencia, o distintas prestaciones para que pacientes que viven en áreas más remotas, tengan otra oportunidad en su atención”.

El Hospital Provincial Marga Marga se encuentra actualmente en etapa de habilitación, previo a su entrada en funcionamiento proyectada para el último trimestre del 2026.

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