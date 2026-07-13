Mónica Pérez regresa a la pantalla con nuevo programa de actualidad en T13 En Vivo

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La periodista liderará “Me enteré por la prensa”, un espacio diario de análisis político que promete una mirada aguda, incisiva y con sello propio.

Muy pronto debutará en las pantallas de T13 En Vivo el nuevo programa “Me enteré por la prensa”, espacio con el que Mónica Pérez regresará a la televisión para asumir un rol clave en la estación. El programa se emitirá de lunes a viernes a las 18:00 horas, ofreciendo un análisis de la actualidad política en vivo y en directo.

La periodista liderará este proyecto diariamente, el cual contará con panelistas, invitados y despachos en terreno desde lugares estratégicos como La Moneda y el Congreso. Sobre el enfoque del espacio, Claudio Villavicencio, director del departamento de prensa de Canal 13, señaló: “Con esta apuesta lo que queremos buscar es llevar los temas políticos pero con una mirada más libre, o sea, más aguda y punzante. Esto no será en el estilo de ‘Teletrece’ ni de ‘Mesa central’, aquí buscaremos ser incisivos, analizar y criticar, con una Mónica incluso partiendo cada programa con una editorial”.

Respecto a la elección del nombre, Villavicencio explicó que se trata de una apuesta que juega con una frase conocida en el mundo político. “Quisimos hacer una apuesta con una frase conocida en el mundo de la política y jugar con eso. Y va en la línea de que esto no será un programa de actualidad política tradicional, sino que va a ser más ‘chascón’ y distinto a los que ya existen en la televisión. A eso se suma que el nombre del programa también apunta a traer información exclusiva y propia”, agregó el ejecutivo, destacando que la llegada de Pérez potenciará significativamente la señal de noticias.

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