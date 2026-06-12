MOP despliega operativo invernal para mantener conectividad en el Paso Cristo Redentor

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Subsecretario de Obras Públicas visitó el Campamento Guardia Vieja para conocer despliegue de personal y maquinaria que asegurará el tránsito en la principal conexión terrestre entre Chile y Argentina.

La Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha iniciado su operativo invernal con el objetivo de garantizar la conectividad en rutas y pasos fronterizos. El subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, junto a otras autoridades, visitó el Campamento Guardia Vieja en Los Andes para supervisar el despliegue de funcionarios y maquinaria destinados a mantener operativo durante el invierno el Paso Fronterizo Cristo Redentor, la vital conexión terrestre entre Chile y Argentina.

Este operativo forma parte del Plan de Operación Invernal conjunto entre ambos países, que abarca desde la Región de Antofagasta hasta Magallanes. El personal de Vialidad, operando desde los campamentos Guardia Vieja y Portillo, se encargará de las labores de despeje de nieve y mantención de la ruta internacional, asegurando la transitabilidad incluso ante eventos meteorológicos adversos. Por este corredor circulan diariamente entre 1.000 y 1.200 camiones, además de vehículos particulares y buses, lo que lo consolida como el principal paso terrestre del país para el intercambio comercial y el tránsito de personas.

Durante la visita, las autoridades recorrieron las instalaciones, conocieron el trabajo de los funcionarios y revisaron la maquinaria especializada. El subsecretario Nicolás Balmaceda destacó la labor sacrificada de los trabajadores que enfrentan condiciones climáticas adversas, a menudo arriesgando su propia seguridad para mantener la ruta despejada y segura para los usuarios. “Ellos son los primeros en responder, ante llamados de emergencias climáticas”, señaló.

La autoridad del MOP relevó la importancia de este trabajo para la conectividad internacional de Chile, permitiendo el tránsito seguro de personas y el flujo de mercaderías esenciales para la economía nacional. El equipo de Vialidad en ambos campamentos está compuesto por 20 funcionarios, quienes cuentan con más de 20 equipos y vehículos especializados, incluyendo bulldozers, cargadores frontales, barrenieves y camiones saleros.

El director nacional de Vialidad, Jaime Huidobro, valoró el compromiso de los equipos y afirmó que la Dirección de Vialidad trabaja para mejorar las condiciones de habitabilidad y la respuesta en cuanto a maquinarias, brindando respaldo institucional a la labor de los funcionarios. La Seremi de Obras Públicas de Valparaíso, Patricia Terán, también enfatizó el reconocimiento al compromiso de los equipos que trabajan en esta zona de alta montaña.

Adicionalmente, las autoridades visitaron las obras de ampliación del Puerto Terrestre Los Andes (PTLA), que buscan mitigar la congestión y mejorar la seguridad vial y pública. El proyecto incluye una zona de estacionamiento para 150 camiones y habilitará 350 adicionales, aumentando la capacidad total a 1.070 estacionamientos y asegurando un flujo constante de vehículos pesados, eliminando esperas en la vía pública.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.