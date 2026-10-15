Moto TENS de Valparaíso superan las 1.300 prestaciones en 11 meses acercando la salud a los domicilios porteños
La estrategia de atención móvil de la salud municipal registra un promedio de seis prestaciones diarias, priorizando tratamientos y procedimientos domiciliarios en los cerros de la comuna.
Con un total de 1.332 prestaciones de salud ejecutadas en sus primeros 11 meses de funcionamiento, el equipo de Moto TENS de la salud municipal de Valparaíso se ha establecido como una alternativa clave para superar las barreras geográficas y de movilidad que caracterizan a los cerros porteños, garantizando una atención oportuna y directa en la comuna.
Implementada para optimizar los tiempos de respuesta y llegar a sectores de difícil acceso vehicular, la iniciativa ha permitido estructurar un modelo donde el personal clínico se desplaza de manera ágil hacia las viviendas de pacientes que requieren asistencia prioritaria. Según el desglose operacional de la estrategia, el promedio diario se sitúa en seis atenciones, evidenciando una labor constante y sostenida en el tiempo.
La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, comentó que “ante la necesidad que vivimos en Valparaíso, una ciudad de calles empinadas y angostas, decidimos actuar para acercar la salud a los vecinos, y en ese sentido el núcleo de la atención que estamos haciendo, radica en entender que el territorio de la comuna es distinto, y que requiere implementar políticas bajo esa comprensión”.
La jefa comunal porteña destacó que “de acuerdo a nuestros registros, el 82% del total de las prestaciones, corresponden a visitas destinadas con fines relacionados con tratamientos y procedimientos en domicilio, lo que evita que las personas realicen traslados que sabemos muchas veces son complejos, y que tienen movilidades reducidas hacia los centros de salud. De esa manera, entregamos un servicio mucho más cercano a los adultos mayores, a las personas con movilidad reducida, y también a quienes tienen algún tipo de patología crónica. Esto es una ayuda muy concreta, que impacta de forma directa en la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”.
Por su parte, el Gerente General de la Corporación Municipal de Valparaíso, Mario Del Carpio, sostuvo que “llegar en moto a los cerros de Valparaíso no es solo un tema de logística o velocidad, sino de dignidad y justicia territorial; significa que el medicamento, la cura o el procedimiento llegan a la puerta de la casa de quien más lo necesita, rompiendo el aislamiento que muchas veces impone nuestra geografía”.
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.