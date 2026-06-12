Movimiento “500 años Valparaíso” se constituye y convoca a construir el futuro de la ciudad

Cargando... Cargando...

Más de 100 líderes regionales, autoridades y representantes gremiales, universitarios, culturales y sociales participaron en el hito fundacional de esta plataforma ciudadana, impulsada por Francisco Chahuán y Rodrigo Díaz Yubero, con miras al quinto centenario de Valparaíso en 2036.

Con una amplia convocatoria ciudadana y regional, el Movimiento “500 años Valparaíso” realizó su primer encuentro ampliado, instancia que reunió a más de 100 líderes de distintos ámbitos del desarrollo de la ciudad y la región, con el objetivo de abrir un espacio de reflexión, movilización y propuestas de mediano y largo plazo para el futuro de la ciudad puerto.

La iniciativa, liderada por el ex senador Francisco Chahuán, junto al abogado Rodrigo Díaz Yubero, busca proyectar a Valparaíso de cara al año 2036, cuando se conmemorarán 500 años de su descubrimiento. El movimiento se define como una plataforma ciudadana, transversal, pluralista y diversa, orientada a recuperar el protagonismo de Valparaíso como polo universitario, ciudad Patrimonio de la Humanidad, eje estratégico portuario, cultural y patrimonial, y motor de desarrollo regional.

Al encuentro concurrieron autoridades regionales y locales, entre ellas el Delegado Presidencial Regional de Valparaíso, Manuel Millones; representantes del mundo gremial, como la Cámara Chilena de la Construcción y la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso; además de dirigentes sociales, universitarios, culturales, vecinales, empresariales y líderes de diversas áreas del quehacer porteño. Francisco Chahuán explicó que “esta convocatoria busca construir el futuro de Valparaíso con una mirada de mediano y largo plazo. Queremos pensar la ciudad que soñamos para el 2036 y hacerlo de manera colectiva, integrando a todos los sectores que tienen algo que aportar. Valparaíso necesita recuperar su alma, su esperanza y su capacidad de proyectarse como una ciudad viva, integrada y con oportunidades para sus vecinos”.

Durante la jornada se acordó avanzar en la conformación de seis comisiones temáticas, que tendrán la tarea de elaborar propuestas concretas para el desarrollo de Valparaíso y su entorno regional. Entre los temas abordados estuvieron la recuperación y revitalización del casco histórico, la protección y educación patrimonial, la conservación de barrios emblemáticos, el mejoramiento de la calidad de vida en sectores como El Almendral y Barrio Puerto, la integración ciudad-puerto, la infraestructura estratégica y la proyección universitaria, cultural y económica de la comuna.

Asimismo, se planteó la importancia de recoger experiencias comparadas de otras ciudades que también conmemorarán 500 años en 2036, con el propósito de aprender de procesos similares y construir una agenda porteña con visión de futuro, arraigo ciudadano y capacidad de ejecución. Rodrigo Díaz Yubero destacó que el encuentro representa “un hito fundacional de una plataforma ciudadana amplia convocada con la idea compartida de dejar atrás el desaliento y construir caminos compartidos para Valparaíso”. A su juicio, “Valparaíso atraviesa una situación de estancamiento, pero cuenta con todas las condiciones para dar un salto cualitativo y esta iniciativa invita a soñar la ciudad, a encontrar horizontes comunes y a transformar esa energía en propuestas, compromisos e institucionalidad”.

Uno de los momentos simbólicos de la jornada fue la presentación de lo que será un verdadero himno para los 500 años de Valparaíso, interpretado por la cantante lírica María Cecilia Toledo, en una señal de identidad, memoria y esperanza para la ciudad. El Movimiento “500 años Valparaíso” avanzará también en la creación de una corporación que permita dar continuidad institucional al trabajo iniciado, coordinar las comisiones temáticas y canalizar propuestas ciudadanas, técnicas y territoriales.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram



Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.