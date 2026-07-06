07/07/2026
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Mundial de Fútbol: cinco formas en que los niños y niñas pueden aprender mientras ven los partidos

Marcelo Andrade Saez

Expertas en educación de Fundación Integra explican cómo aprovechar el entusiasmo futbolero para reforzar habilidades emocionales, matemáticas, sociales y culturales en el hogar.

Juguetes educativos y un balón de fútbol dispuestos en un estante infantil.

Los primeros partidos del Mundial de Fútbol de la FIFA, que este año se juega en México, Canadá y Estados Unidos, ya dejaron resultados inesperados, goles notables e imágenes donde cada estadio está lleno de familias disfrutando del fútbol. Lo que pocos saben es que cada encuentro puede transformarse en una oportunidad para que niñas y niños aprendan y desarrollen nuevas habilidades de manera entretenida.

Así lo explica Carla Bustos Peña, educadora de párvulos y coordinadora de Currículum y Evaluación de Fundación Integra, quien señala que el interés que despierta el fútbol puede aprovecharse para fortalecer aprendizajes y promover experiencias significativas en familia. “Las experiencias compartidas durante el Mundial permiten fortalecer vínculos, conversar sobre emociones y desarrollar distintos aprendizajes a partir de situaciones cotidianas que resultan atractivas para niñas y niños”, afirma.

Balón de fútbol junto a peluches con forma de frutas, elementos para el aprendizaje infantil.

La alegría de un gol, la tensión de un penal o la tristeza de una derrota ofrecen oportunidades para conversar sobre sentimientos y aprender a expresarlos adecuadamente. Para la especialista, el fútbol es una instancia para acompañar a la primera infancia en el proceso de identificar emociones como la alegría o la sorpresa, desarrollando sentimientos de seguridad y pertenencia al compartir momentos de celebración con adultos significativos.

En cuanto a la convivencia, Shirley Andrade, educadora de párvulos de Fundación Integra, recalca que “más allá del marcador, el Mundial de Fútbol ofrece valiosas oportunidades para fortalecer en niñas y niños la sana convivencia y el buen trato, reforzando la importancia de valores como el respeto por el otro, el trabajo en equipo, la perseverancia y cumplir con las reglas”.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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