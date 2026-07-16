Municipalidad de Algarrobo ejecuta canalización preventiva en humedales ante sistema frontal

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La iniciativa forma parte del Plan Invierno Seguro y busca reducir el riesgo de desbordes y anegamientos, protegiendo a la comunidad y el ecosistema local.

En el marco del Plan Invierno Seguro, la Municipalidad de Algarrobo continúa desplegando acciones preventivas para enfrentar el sistema frontal pronosticado para la zona central del país. Durante esta jornada, equipos municipales realizaron labores de canalización y apertura controlada de los humedales de la comuna, con el propósito de facilitar el escurrimiento natural de las aguas y disminuir el riesgo de desbordes y anegamientos.

Los trabajos fueron ejecutados conforme a lo establecido en la Ley N.º 21.202 sobre Protección de Humedales Urbanos, mediante intervenciones preventivas, controladas y técnicamente justificadas, buscando compatibilizar la conservación de estos importantes ecosistemas con la protección de las personas y de la infraestructura frente a eventos climáticos de alta intensidad.

Estas acciones forman parte de un plan integral de preparación impulsado por el municipio, que considera además el monitoreo permanente de cauces, esteros, quebradas y otros puntos críticos de la comuna, junto con el despliegue coordinado de equipos municipales para responder oportunamente ante cualquier eventualidad.

El alcalde de Algarrobo, Marco Antonio González Candia, destacó que la prioridad del municipio es anticiparse a los efectos del sistema frontal mediante un trabajo preventivo y coordinado. “Nuestro compromiso es proteger a nuestros vecinos y vecinas, actuando con anticipación y responsabilidad. Estas labores preventivas permiten reducir riesgos, resguardando tanto la seguridad de la comunidad como el valor ambiental de nuestros humedales, siempre en el marco de la normativa vigente”, señaló el jefe comunal.

Desde el municipio reiteraron el llamado a la comunidad a mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar desplazamientos innecesarios durante el evento meteorológico y seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia.

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